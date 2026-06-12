ANSES aumenta las jubilaciones, pensiones y asignaciones en julio 2026: en cuánto quedarán los montos

El IPC de mayo definió la nueva modalidad mensual que va a impactar en los haberes y las prestaciones. Conocé de cuanto es el incremento.

La actualización se calculó con el índice de inflación de mayo informado por el INDEC.

Los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones administradas por ANSES recibirán un nuevo incremento en julio . La actualización será del 2,1%, porcentaje que surge de la inflación registrada durante mayo y que se aplicará de acuerdo con el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida alcanzará a jubilaciones, pensiones contributivas, Pensiones No Contributivas (PNC), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y el resto de las prestaciones que dependen del organismo previsional.

Desde que el Gobierno implementó la movilidad mensual basada en la inflación, los aumentos se calculan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Por ese motivo, la variación registrada durante mayo será la que determine los nuevos valores que van a comenzar a pagarse en julio.

Inflación de mayo 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación correspondiente a mayo fue del 2,1%. Ese porcentaje se convirtió automáticamente en la referencia utilizada para calcular la movilidad de julio dentro del sistema previsional.

La actual fórmula establece ajustes mensuales vinculados a la evolución de los precios de la economía. De esta manera, las jubilaciones y asignaciones se actualizan todos los meses en función de la inflación observada. El mecanismo reemplazó a la fórmula trimestral que estuvo vigente durante años y que generaba diferencias importantes entre la evolución de los haberes y el comportamiento de los precios.

La inflación de mayo era uno de los datos más esperados por jubilados, pensionados y titulares de asignaciones porque definía el incremento que percibirán a partir del séptimo mes del año. Una vez conocido el índice, empezaron a calcularse los nuevos montos que regirán durante julio.

ANSES

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en julio

la jubilación mínima vigente durante junio fue de $403.317. Con la actualización del 2,1%, el haber mínimo pasará a ubicarse en $411.786 durante julio

en el caso de la jubilación máxima, que actualmente alcanza los $2.713.948, el incremento llevará el monto a $2.770.940

que actualmente alcanza los $2.713.948, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, aumentará de $322.654 a $329.429

(PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, que representan el 70% del haber mínimo, pasarán de $282.322,60 a $288.250

Las pensiones derivadas, pensiones contributivas y demás prestaciones previsionales también recibirán el mismo ajuste porcentual. Como ocurre todos los meses, ANSES oficializará los nuevos valores mediante una resolución antes del inicio del cronograma de pagos de julio. Los beneficiarios percibirán los haberes actualizados en sus fechas habituales de cobro.

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Asignaciones familiares: a cuánto asciende el monto

Las asignaciones sociales también recibirán la actualización del 2,1%.

la Asignación Universal por Hijo, que durante junio fue de $144.932, aumentará a $147.975 durante julio

Como es habitual, ANSES continuará reteniendo el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, documento mediante el cual se acreditan controles de salud, vacunación y asistencia escolar. La Asignación Universal por Embarazo recibirá el mismo incremento debido a que comparte el esquema de actualización de la AUH.

También aumentarán las asignaciones familiares correspondientes a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de prestaciones por desempleo. Las nuevas escalas alcanzarán además a beneficios como la Asignación por Nacimiento, la Asignación por Adopción y la Asignación por Matrimonio.

ANSES publicará durante las próximas semanas los cuadros oficiales con los montos definitivos para cada prestación y los límites de ingresos familiares que determinan quiénes pueden acceder a ellas.