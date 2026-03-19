Autos 0km con rebajas: modelos que bajaron hasta $10 millones sin pagar impuesto al lujo + Seguir en









Varias automotrices ajustaron sus listas en marzo para ganar competitividad, incluso en vehículos que no estaban alcanzados por gravámenes menesinternos.

Automotrices continúan bajando los precios de sus 0km

El mercado automotor argentino comenzó a mostrar movimientos llamativos en los precios de los 0km. A pesar de no estar alcanzados por el impuesto interno, varias marcas decidieron aplicar rebajas importantes en modelos clave para reposicionarse frente a una nueva dinámica de oferta y demanda.

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Uno de los casos más destacados es el del Fiat 600 Hybrid, que redujo su valor cerca de un 19%, pasando de aproximadamente $49.340.000 a $39.950.000, una baja cercana a los $10 millones. Este modelo forma parte del cupo de vehículos electrificados que ingresan sin arancel extrazona, lo que le permite mayor flexibilidad en su precio.

Subas y bajas que reconfiguran el segmento de los 0km Dentro del mismo grupo, Stellantis también ajustó los valores de modelos importados de Peugeot. El Peugeot 408 bajó de $74.650.000 a $64.945.500; el Peugeot 3008 pasó de $77.940.000 a $66.249.000; y el Peugeot 5008 descendió de $82.230.000 a $70.717.800. En todos los casos, las rebajas superan los $9 millones.

PEUGEOT 408 Dentro del mismo grupo, Stellantis también ajustó los valores de modelos importados de Peugeot. El Peugeot 408 bajó de $74.650.000 a $64.945.500. A esto se suma una sorpresa en el segmento de pick ups: la Fiat Titano Endurance 4x2 MT, de producción nacional, recortó más de $10 millones y quedó como una de las opciones más accesibles del mercado.

Más marcas se suman a la estrategia El movimiento no fue exclusivo de Stellantis. Volkswagen también ajustó su gama, con rebajas en modelos importados como el Volkswagen Vento GLI y el SUV Volkswagen Tiguan, tanto en su versión Life como R-Line.

Además, la marca alemana aplicó reducciones en toda la línea de la pick up Volkswagen Amarok, con caídas de entre 5,8% y 6%. Versiones como la Trendline 4x2 MT y la Black Style V6 registraron descuentos de varios millones de pesos. Este escenario refleja una nueva etapa en el mercado, donde las automotrices buscan posicionarse con precios más competitivos, incluso en modelos que no estaban directamente afectados por cambios impositivos.