Autos usados en la Argentina: los precios de mayo y el ranking de los modelos más vendidos

El mercado de vehículos de segunda mano mostró recuperación mensual en marzo, aunque el trimestre cerró en baja. Cuáles son los modelos más transferidos y cuánto cuestan en promedio.

El mercado de autos usados en la Argentina volvió a mostrar movimiento durante marzo, con un total de 153.995 transferencias , según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) . La cifra se ubicó en línea con enero (153.070 unidades) y superó con claridad a febrero, marcando una recuperación mensual en todas las provincias.

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Sin embargo, el balance del primer trimestre refleja una leve contracción. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 437.294 operaciones , lo que representa una caída del 5,23% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 461.423 transferencias.

El listado de modelos más transferidos en marzo confirma el dominio de los vehículos más populares del mercado:

De acuerdo a los valores relevados por la CCA , tomando versiones base y modelos representativos, los precios promedio del mercado de segunda mano son los siguientes:

Volkswagen Gol Trendline 2020: $16.369.000

$16.369.000 Toyota Hilux TDi 4x2 DX 2020: $23.650.000

$23.650.000 Chevrolet Classic 2016: $8.859.000

$8.859.000 Ford Ranger XL 4x2 2020: $19.378.000

$19.378.000 Volkswagen Amarok TDi 140 CV 2020: $20.103.000

$20.103.000 Peugeot 208 Like 2020: $15.375.000

$15.375.000 Ford EcoSport 1.5 S 2020: $18.472.000

$18.472.000 Toyota Corolla XLI 2020: $21.626.000

$21.626.000 Ford Ka 1.5 S 2020: $13.364.000

$13.364.000 Fiat Palio 1.4 Active 2018: $11.751.000

Subas mensuales en todo el país

En términos geográficos, todas las provincias mostraron crecimiento en marzo frente a febrero. San Luis lideró con una suba del 26,23%, seguido por Corrientes (24,73%) y Entre Ríos (24,24%). También se destacaron Formosa, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, con incrementos superiores al 20%.

En volumen total, la provincia de Buenos Aires concentró el 37,46% del mercado, seguida por Córdoba (12,14%) y Santa Fe (8,79%).

A pesar de la mejora mensual, el mercado de autos usados aún refleja un escenario desafiante en 2026, con caídas interanuales generalizadas y solo algunas excepciones puntuales como Mendoza y Santiago del Estero, que lograron cerrar el trimestre en terreno positivo.