El mercado de autos usados en la Argentina volvió a mostrar movimiento durante marzo, con un total de 153.995 transferencias, según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA). La cifra se ubicó en línea con enero (153.070 unidades) y superó con claridad a febrero, marcando una recuperación mensual en todas las provincias.
Autos usados en la Argentina: los precios de mayo y el ranking de los modelos más vendidos
El mercado de vehículos de segunda mano mostró recuperación mensual en marzo, aunque el trimestre cerró en baja. Cuáles son los modelos más transferidos y cuánto cuestan en promedio.
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Sin embargo, el balance del primer trimestre refleja una leve contracción. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 437.294 operaciones, lo que representa una caída del 5,23% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 461.423 transferencias.
Ranking de los autos usados más vendidos
El listado de modelos más transferidos en marzo confirma el dominio de los vehículos más populares del mercado:
- Volkswagen Gol y Trend – 8.687 unidades
- Toyota Hilux – 6.120 unidades
- Chevrolet Corsa y Classic – 4.478 unidades
- Ford Ranger – 4.039 unidades
- Volkswagen Amarok – 3.798 unidades
- Peugeot 208 – 3.477 unidades
- Ford EcoSport – 3.158 unidades
- Toyota Corolla – 2.978 unidades
- Ford Ka – 2.902 unidades
- Fiat Palio – 2.879 unidades
Precios de referencia en mayo
De acuerdo a los valores relevados por la CCA, tomando versiones base y modelos representativos, los precios promedio del mercado de segunda mano son los siguientes:
- Volkswagen Gol Trendline 2020: $16.369.000
- Toyota Hilux TDi 4x2 DX 2020: $23.650.000
- Chevrolet Classic 2016: $8.859.000
- Ford Ranger XL 4x2 2020: $19.378.000
- Volkswagen Amarok TDi 140 CV 2020: $20.103.000
- Peugeot 208 Like 2020: $15.375.000
- Ford EcoSport 1.5 S 2020: $18.472.000
- Toyota Corolla XLI 2020: $21.626.000
- Ford Ka 1.5 S 2020: $13.364.000
- Fiat Palio 1.4 Active 2018: $11.751.000
Subas mensuales en todo el país
En términos geográficos, todas las provincias mostraron crecimiento en marzo frente a febrero. San Luis lideró con una suba del 26,23%, seguido por Corrientes (24,73%) y Entre Ríos (24,24%). También se destacaron Formosa, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, con incrementos superiores al 20%.
En volumen total, la provincia de Buenos Aires concentró el 37,46% del mercado, seguida por Córdoba (12,14%) y Santa Fe (8,79%).
A pesar de la mejora mensual, el mercado de autos usados aún refleja un escenario desafiante en 2026, con caídas interanuales generalizadas y solo algunas excepciones puntuales como Mendoza y Santiago del Estero, que lograron cerrar el trimestre en terreno positivo.