BMW amplía la gama X3 en la Argentina con una nueva versión intermedia

La marca alemana suma la X3 30 xDrive M Sport, una opción con tecnología mild hybrid que busca equilibrar prestaciones, confort y eficiencia dentro del segmento de gama alta.

La ofensiva de BMW Group Argentina en el mercado local suma un nuevo capítulo con la incorporación de una variante inédita dentro de la familia BMW X3 . Luego de la renovación del modelo en 2025, la automotriz refuerza su presencia en el competitivo segmento de los SUV medianos con una opción que apunta a posicionarse entre las versiones ya conocidas.

La protagonista es la BMW X3 30 xDrive M Sport , que se destaca por incorporar un sistema mild hybrid asociado a un motor naftero de cuatro cilindros. Esta configuración entrega una potencia combinada de 258 hp y un torque de 400 Nm, lo que le permite ofrecer un desempeño ágil tanto en ciudad como en ruta.

El conjunto mecánico está compuesto por un impulsor de dos litros junto a un sistema eléctrico de 48V, complementado por la clásica tracción integral xDrive y una caja automática Steptronic de ocho marchas. Gracias a esta combinación, acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h, con un consumo cercano a los siete litros cada 100 kilómetros.

El conjunto mecánico está compuesto por un impulsor de dos litros junto a un sistema eléctrico de 48V, complementado por la clásica tracción integral xDrive y una caja automática Steptronic de ocho marchas.

Fabricada en la planta de Spartanburg, en Estados Unidos, esta nueva versión no solo apunta al rendimiento, sino también al confort y la tecnología. Entre su equipamiento sobresalen el sistema de sonido Harman Kardon, el techo panorámico, las llantas M de 19 pulgadas, el entorno digital BMW Curved Display y múltiples asistencias a la conducción como Driving Assistant y Driving Assistant Plus.

Con esta incorporación, la gama local queda conformada por tres variantes bien diferenciadas:

BMW X3 20 xDrive xLine : u$s82.900

: u$s82.900 BMW X3 30 xDrive M Sport : u$s97.900

: u$s97.900 BMW X3 M50 xDrive M Performance: u$s125.900

Todas las versiones cuentan con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros. De esta manera, BMW refuerza la oferta de uno de sus modelos más exitosos en Argentina, sumando una alternativa que combina tecnología, prestaciones y posicionamiento estratégico dentro del segmento premium.