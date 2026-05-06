La marca de aspiradoras que quiere dominar el mercado de autos eléctricos con un vehículo de 1.902 CV, 4 motores y una aceleración sorprendente + Seguir en









La firma tecnológica conocida por sus modelos de limpieza irrumpe en la industria automotriz con un ambicioso proyecto que combina potencia extrema, autonomía elevada y soluciones de última generación.

El nuevo Dreame Nebula 01X

El avance de nuevas marcas de autos en el mundo de la movilidad eléctrica suma un protagonista inesperado que ya comienza a hacer ruido en el parque automotor mundial.

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Se trata de Dreame, reconocida globalmente por sus aspiradoras, ahora busca posicionarse en el segmento de los autos eléctricos de alto rendimiento. Siguiendo el camino iniciado por Xiaomi, la compañía apuesta a ingresar con propuestas que apuntan directamente a competir con los gigantes del sector.

Uno de los modelos que más repercusión generó es el Dreame Nebula 01X, un crossover eléctrico que promete cifras impactantes: hasta 1.902 CV de potencia gracias a un sistema de cuatro motores, uno en cada rueda, y una aceleración que lo ubica entre los más rápidos del mundo.

Tecnología extrema y foco en la experiencia Además de su potencia, el proyecto incorpora baterías de estado sólido con alta densidad energética, lo que permitiría alcanzar una autonomía cercana a los 550 kilómetros en su versión de rango extendido. A esto se suma una suspensión electromagnética activa diseñada para mejorar el comportamiento dinámico en distintas condiciones.

dreame-nebula-01x-ni-xiaomi-ni-dyson-con1-092-cv-y-550-km-de-autonomia-marca-de-aspiradoras-asusta-industria-8_4_1000x563 Además de su potencia, el proyecto incorpora baterías de estado sólido con alta densidad energética, lo que permitiría alcanzar una autonomía cercana a los 550 kilómetros en su versión de rango extendido.

El interior también refleja una apuesta fuerte por el confort y la tecnología, con cuatro plazas individuales, múltiples pantallas y un diseño que prioriza la experiencia de los ocupantes. Incluso se evalúan soluciones innovadoras como puertas con apertura inversa y ausencia de pilar central. Aunque todavía no hay confirmación sobre su llegada a mercados como Argentina, el desembarco de Dreame en el universo automotor refuerza una tendencia clara: empresas tecnológicas buscan ganar terreno en una industria en plena transformación.