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6 de mayo 2026 - 11:36

La marca de aspiradoras que quiere dominar el mercado de autos eléctricos con un vehículo de 1.902 CV, 4 motores y una aceleración sorprendente

La firma tecnológica conocida por sus modelos de limpieza irrumpe en la industria automotriz con un ambicioso proyecto que combina potencia extrema, autonomía elevada y soluciones de última generación.

El nuevo&nbsp;Dreame Nebula 01X

El nuevo Dreame Nebula 01X

Se trata de Dreame, reconocida globalmente por sus aspiradoras, ahora busca posicionarse en el segmento de los autos eléctricos de alto rendimiento. Siguiendo el camino iniciado por Xiaomi, la compañía apuesta a ingresar con propuestas que apuntan directamente a competir con los gigantes del sector.

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Uno de los modelos que más repercusión generó es el Dreame Nebula 01X, un crossover eléctrico que promete cifras impactantes: hasta 1.902 CV de potencia gracias a un sistema de cuatro motores, uno en cada rueda, y una aceleración que lo ubica entre los más rápidos del mundo.

Tecnología extrema y foco en la experiencia

Además de su potencia, el proyecto incorpora baterías de estado sólido con alta densidad energética, lo que permitiría alcanzar una autonomía cercana a los 550 kilómetros en su versión de rango extendido. A esto se suma una suspensión electromagnética activa diseñada para mejorar el comportamiento dinámico en distintas condiciones.

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Además de su potencia, el proyecto incorpora baterías de estado sólido con alta densidad energética, lo que permitiría alcanzar una autonomía cercana a los 550 kilómetros en su versión de rango extendido.

Además de su potencia, el proyecto incorpora baterías de estado sólido con alta densidad energética, lo que permitiría alcanzar una autonomía cercana a los 550 kilómetros en su versión de rango extendido.

El interior también refleja una apuesta fuerte por el confort y la tecnología, con cuatro plazas individuales, múltiples pantallas y un diseño que prioriza la experiencia de los ocupantes. Incluso se evalúan soluciones innovadoras como puertas con apertura inversa y ausencia de pilar central.

Aunque todavía no hay confirmación sobre su llegada a mercados como Argentina, el desembarco de Dreame en el universo automotor refuerza una tendencia clara: empresas tecnológicas buscan ganar terreno en una industria en plena transformación.

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