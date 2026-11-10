Automotriz china venderá todos sus autos eléctricos e híbridos en pesos durante noviembre

Una automotriz amplió su estrategia comercial para facilitar la compra de vehículos electrificados en el país. La propuesta incluye ocho modelos, promociones especiales en dos SUV y una red de concesionarios que también tiene presencia en la Patagonia.

El mercado de vehículos electrificados en Argentina suma nuevas alternativas comerciales en un contexto de mayor competencia entre las automotrices. BYD anunció que mantendrá durante todo noviembre la posibilidad de comprar en pesos argentinos cualquiera de sus ocho modelos eléctricos e híbridos enchufables , además de incorporar descuentos especiales para dos SUV de su gama.

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La iniciativa, que comenzó a implementarse a fines de octubre, estará disponible hasta el 30 de noviembre inclusive en la red de concesionarios oficiales de la compañía. El objetivo es ofrecer mayor previsibilidad a los compradores y facilitar el acceso a vehículos con tecnologías de nuevas energías.

La principal novedad está vinculada con los BYD ATTO 2 DM-i y SONG PRO DM-i , dos modelos híbridos enchufables que tendrán una reducción promocional equivalente a u$s2.000 cada uno. Los beneficios estarán sujetos a cupos limitados.

Con esta actualización, el ATTO 2 DM-i se ofrece a $49.600.000 , mientras que el SONG PRO DM-i tiene un precio de $51.900.000 para la versión GL y de $54.990.000 para la variante GS .

La posibilidad de concretar las operaciones en moneda nacional se extiende a toda la oferta de la automotriz, que combina automóviles, SUV y una pick up con diferentes sistemas de electrificación.

Cuáles son los ocho modelos eléctricos que se pueden comprar en pesos

La gama disponible en Argentina incluye dos vehículos completamente eléctricos y seis híbridos enchufables, con propuestas destinadas a distintos perfiles de usuarios.

Entre los eléctricos se encuentran el BYD DOLPHIN MINI, uno de los protagonistas del segmento de cero emisiones, y el YUAN PRO, un SUV que recientemente fue elegido para representar un nuevo hito comercial de la marca: la entrega de su unidad completamente eléctrica número 5.000 en el país.

La gama disponible en Argentina incluye dos vehículos completamente eléctricos y seis híbridos enchufables, con propuestas destinadas a distintos perfiles de usuarios.

Por su parte, la oferta de híbridos enchufables está integrada por los SONG PRO DM-i, ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i, Ti7 DM-p, SEAL 5 DM-i y SHARK DMO.

Estos vehículos combinan motores eléctricos y de combustión, con distintas configuraciones de autonomía, potencia y equipamiento. La variedad de carrocerías también permite ampliar las opciones para quienes buscan alternativas a los modelos convencionales.

La extensión de las condiciones comerciales llega en un momento de expansión para la compañía china, que ya superó los 13.000 clientes en Argentina y continúa desarrollando su estructura de comercialización y posventa.

Actualmente, BYD dispone de más de 20 puntos oficiales de venta y atención, distribuidos en distintas regiones del territorio nacional.

Uno de los movimientos más recientes fue su desembarco comercial en la Patagonia, con presencia en Neuquén, una plaza estratégica para el crecimiento de la movilidad electrificada en el sur argentino.

La apertura de nuevos concesionarios forma parte de una estrategia que busca acompañar el aumento de la oferta de modelos y fortalecer los servicios de atención y mantenimiento.

Los interesados en acceder a los precios promocionales podrán consultar las condiciones específicas en los concesionarios oficiales de la marca. Los descuentos estarán disponibles únicamente durante noviembre y hasta agotar los cupos establecidos, mientras que la comercialización en pesos abarcará los ocho vehículos de la gama.