Una nueva era para BMW: el iX3 desembarca en Argentina y redefine su apuesta eléctrica

El nuevo SUV inaugura la generación Neue Klasse de la automotriz alemana. Con hasta 805 kilómetros de autonomía, tecnología de última generación y carga rápida. Precios y detalles de equipamiento.

BMW Group Argentina anunció el lanzamiento del nuevo BMW iX3 50 xDrive , el primer vehículo de la generación Neue Klasse que llega al mercado local. El SUV completamente eléctrico inaugura una nueva etapa para la automotriz alemana en el país, con una plataforma tecnológica que combina mayor autonomía, digitalización y nuevas prestaciones de conducción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El modelo se presentó en un evento organizado en Villa La Angostura y ya está disponible en los concesionarios oficiales del país, con un precio de u$s129.900 , que incluye un cargador trifásico de 22 kW. Se importa desde la planta de Debrecen, Hungría , donde la compañía mantiene una producción durante las 24 horas, los siete días de la semana, para atender la demanda internacional.

La nueva BMW iX3 cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan una potencia conjunta de 469 caballos y 645 Nm de torque . Con tracción integral, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

"La llegada del BMW iX3 representa mucho más que el lanzamiento de un nuevo vehículo eléctrico . Es el inicio de una plataforma tecnológica completamente nueva para BMW, concebida para establecer referencias en eficiencia, digitalización, experiencia de usuario y placer de conducir", señaló Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina .

Una de las principales novedades del nuevo iX3 es la incorporación de la arquitectura eléctrica BMW eDrive Gen6 de 800 voltios, desarrollada para mejorar la eficiencia energética y reducir los tiempos de recarga.

La nueva generación de BMW tiene lazos de diseño con modelos de la década del 60.

El vehículo incluye una batería de 108,4 kWh de capacidad neta, que permite alcanzar una autonomía de entre 679 y 805 kilómetros, de acuerdo con el ciclo internacional de homologación WLTP. La tecnología admite una potencia de carga de hasta 400 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10% al 80% de batería en aproximadamente 21 minutos, siempre que se disponga de un cargador compatible. En corriente alterna, la carga completa demanda alrededor de 11 horas.

Estas prestaciones forman parte de la estrategia de electrificación de BMW, que busca combinar mayores niveles de autonomía con tiempos de recarga más reducidos, dos de los principales desafíos para la expansión de los vehículos eléctricos.

Nuevo diseño y tecnología digital

El iX3 también introduce un nuevo lenguaje de diseño inspirado en los modelos Neue Klasse de la década de 1960, una generación que marcó un punto de inflexión en la historia de BMW.

La reinterpretación incorpora líneas más limpias, superficies definidas y una estética renovada. Entre sus elementos exteriores se destacan las llantas de 21 pulgadas, la parrilla iluminada BMW Iconic Glow y el techo panorámico con control climático y filtro UV.

El interior y la tecnología, puntos destacados del SUV premium.

En el interior, una de las principales innovaciones es el BMW Panoramic Vision, un sistema que proyecta información a lo largo de la base del parabrisas y permite al conductor consultar datos de navegación, velocidad y otras funciones sin apartar la vista del camino. La tecnología se complementa con un Head-Up Display tridimensional y el nuevo sistema operativo BMW X, que integra las funciones digitales del vehículo y permite personalizar la información mediante aplicaciones y controles desde el volante o la pantalla central.

El equipamiento incluye además un sistema de sonido Harman Kardon de 13 parlantes y 430 W, climatizador automático de tres zonas, asientos eléctricos con calefacción y función de masaje, y cámaras interiores y exteriores.

Seguridad y asistencia a la conducción

El nuevo BMW iX3 incorpora de serie el sistema Driving Assistant Plus, que reúne distintas herramientas de asistencia al conductor, entre ellas control de distancia, mantenimiento de carril y guiado de trayectoria.

La autonomía puede llegar hasta los 800 kilómetros.

También dispone de frenado automático de emergencia, alertas de colisión, asistente de evasión y monitoreo del entorno mediante radares. A estas funciones se suma el Parking Assistant Professional, que permite realizar maniobras de estacionamiento remoto y memorizar recorridos de hasta 200 metros para reproducirlos posteriormente.

Con este lanzamiento, BMW introduce en Argentina su nueva generación de vehículos eléctricos Neue Klasse, una plataforma sobre la que la compañía proyecta parte de su próxima etapa de desarrollo tecnológico y comercial.