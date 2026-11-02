El plan de Tesla en Argentina: cuánto costarían y qué falta para verlos en la calle

Para quienes siguen de cerca la marca de Elon Musk, la pregunta ya no es solamente cuándo llegará, sino cómo será comprar uno de sus autos en el país.

Los primeros Tesla ya circularon por Buenos Aires, aunque la venta oficial de sus vehículos todavía no comenzó.

La posibilidad de comprar un Tesla de manera oficial en Argentina está cada vez más cerca. La automotriz de Elon Musk comenzó a preparar su desembarco en un mercado donde los autos eléctricos ganan terreno y las condiciones para importarlos están cambiando. Sin embargo, todavía quedan algunas cuestiones por resolver antes de iniciar las ventas.

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Una de las mayores incógnitas está relacionada con los precios. Los valores que maneja la compañía en otros países permiten tener una primera referencia, aunque los costos locales podrían cambiar considerablemente lo que pagarán los compradores argentinos.

La empresa estadounidense dio uno de sus pasos más importantes con la creación de Tesla Argentina S.R.L. , una sociedad constituida en marzo que le permite importar y comercializar vehículos, además de ofrecer mantenimiento, repuestos y servicios relacionados con la infraestructura de carga.

El Model 3 y el Model Y aparecen como los principales candidatos para llegar al país, aunque todavía no tienen precios locales confirmados.

Para organizar sus operaciones, la automotriz designó a Joaquín Lizarralde como responsable comercial para Argentina y Uruguay . También inició búsquedas de personal y mantuvo reuniones con autoridades nacionales, mientras avanza con la preparación de su servicio de posventa.

Otro aspecto importante es el desarrollo de una red de cargadores rápidos. Tesla mantuvo conversaciones con YPF para instalar estaciones de carga , una cuestión fundamental para facilitar el uso de sus autos en el país.

Las condiciones de importación también mejoraron con el Decreto 1128/2026, que elevó de u$s16.000 a u$s35.000 el valor FOB máximo permitido para importar unidades completamente eléctricas sin pagar el arancel extrazona del 35%. Esta modificación abre la posibilidad de que algunas versiones de la marca accedan al beneficio.

De todas formas, la medida funciona mediante cupos. Para 2027 está previsto un máximo de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos, por lo que la compañía deberá obtener las autorizaciones correspondientes. También necesita completar las homologaciones y definir su estructura comercial antes de anunciar oficialmente las ventas.

Tesla avanza con los preparativos para instalarse en Argentina y ofrecer servicios de mantenimiento y carga para sus vehículos. Ámbito Financiero

Qué modelos pueden llegar y cuánto costarían

Los principales candidatos para inaugurar la oferta argentina son el Tesla Model 3 y el Model Y, dos de los autos más populares de la compañía. El primero es un sedán eléctrico, mientras que el segundo es un SUV con mayor espacio interior y una carrocería pensada para un uso familiar.

Aunque todavía no existe una lista oficial de precios para Argentina, los valores en otros mercados permiten conocer cuánto cuestan actualmente:

Tesla Model 3: en Estados Unidos parte de los u$s36.990, mientras que en Uruguay se consigue desde u$s32.990

Tesla Model Y: su precio inicial ronda los u$s39.990 en Estados Unidos y los u$s36.490 en Uruguay

En Argentina, las cifras podrían ser bastante más elevadas. Algunas estimaciones calculan que el Model 3 costaría cerca de u$s61.000, mientras que otras proyecciones ubican los valores iniciales de ambos vehículos entre u$s62.000 y u$s65.000.

La diferencia responde a los gastos de transporte, seguros, impuestos y comercialización. Además, el beneficio arancelario dependerá del valor de importación de cada versión y de su incorporación al cupo correspondiente.

Por ahora, Tesla no confirmó qué configuraciones ofrecerá, cuánto cobrará por ellas ni cuándo comenzará a aceptar pedidos. Aunque algunas unidades de los Model 3 y Model Y ya fueron vistas circulando por Buenos Aires durante trabajos promocionales, el lanzamiento comercial todavía no tiene una fecha anunciada.