Los autos eléctricos también tienen consumo fantasma: cuánta batería pierden estacionados y qué costo tiene

Los autos eléctricos suelen asociarse con un menor gasto energético y una conducción más económica . Sin embargo, existe un detalle que muchos conductores desconocen: incluso cuando permanecen apagados y estacionados durante varios días, pueden seguir consumiendo electricidad.

Este fenómeno se conoce como consumo fantasma y ocurre porque determinados sistemas electrónicos continúan funcionando mientras el vehículo no está en movimiento. La gestión de la batería, los sensores, la conectividad y algunas funciones de seguridad necesitan energía para mantenerse operativos.

A diferencia de lo que sucede con un automóvil convencional, un vehículo eléctrico moderno no queda completamente inactivo cuando se apaga . Aunque el motor deje de funcionar, distintos componentes electrónicos siguen supervisando el estado general del sistema.

Las funciones de conectividad y vigilancia forman parte de los componentes que requieren energía fuera de circulación.

Uno de los principales responsables es el sistema de gestión de la batería (BMS) , encargado de controlar las celdas, vigilar la temperatura y mantener las condiciones necesarias para preservar su funcionamiento. Esta tarea requiere pequeñas cantidades de energía, incluso cuando el conductor no utiliza el vehículo.

Otro factor es la gestión térmica . Las baterías de ion-litio tienen determinados rangos de temperatura para trabajar adecuadamente. Cuando hace mucho frío o calor, algunos modelos activan mecanismos de refrigeración o acondicionamiento para evitar que las condiciones ambientales afecten sus componentes.

También intervienen las computadoras de a bordo, los sensores y los sistemas de conectividad. Algunos vehículos mantienen comunicación con aplicaciones móviles, reciben actualizaciones de software o realizan comprobaciones periódicas de sus componentes.

Las funciones de vigilancia representan otro factor a tener en cuenta. Por ejemplo, el Modo Centinela de Tesla mantiene activas cámaras y sensores para registrar movimientos alrededor del vehículo. Es una herramienta útil para reforzar la seguridad cuando está estacionado, pero requiere electricidad para funcionar.

Para reducir esta pérdida, los fabricantes recomiendan evitar las consultas innecesarias desde el teléfono, desactivar los sistemas de vigilancia cuando no sean indispensables y revisar las indicaciones del manual antes de dejar el vehículo detenido durante varias semanas.

La temperatura exterior puede influir en el funcionamiento de las baterías durante los períodos de inactividad.

Qué costo tiene el consumo fantasma

El impacto económico depende de dos variables principales: la capacidad de la batería y el precio de la electricidad que se necesita para recuperar la energía perdida. Para entenderlo, se puede tomar como ejemplo un automóvil eléctrico con una batería de 60 kWh. Si pierde el 1% de su carga durante un día estacionado, habrá consumido aproximadamente 0,6 kWh sin recorrer kilómetros.

Si se mantiene esa proporción durante una semana, la pérdida llegará al 7%, equivalente a 4,2 kWh. En un mes de 30 días, el consumo acumulado alcanzaría los 18 kWh, siempre que se mantenga la misma tasa diaria. Para calcular el costo, hay que multiplicar esos kilovatios hora por el precio que cobra la distribuidora eléctrica. A modo ilustrativo, si se toma una tarifa variable hipotética de $200 por kWh, recuperar el 1% diario demandaría unos $120. En 30 días, el gasto llegaría a $3.600.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, los cuadros tarifarios de noviembre de 2026 incorporaron nuevos valores para Edenor y Edesur. El cargo variable residencial de la categoría R1 quedó expresado en $163,597 por kWh para Edenor y $161,157 para Edesur, de acuerdo con el cuadro informado por el medio. Esos valores deben interpretarse dentro de la estructura tarifaria correspondiente y no como un precio nacional uniforme.

En caso de dejar el vehículo detenido durante más de dos semanas, Tesla recomienda mantenerlo cerca del 50% de carga y conectado a una fuente eléctrica cuando sea posible, aunque cada fabricante establece sus propias pautas.