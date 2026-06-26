Automotriz reduce al mínimo su tradicional receso invernal por la alta demanda

La fuerte demanda regional de la pick up más vendida del continente lleva a la planta bonaerense a reducir su habitual parada técnica a solo dos días, compensando con jornadas extendidas y turnos extra.

Toyota Argentina modificará drásticamente su habitual esquema de producción para este invierno . A diferencia de otros años, donde la planta de Zárate frenaba sus actividades durante algunas semanas de julio para mantenimiento técnico, la multinacional notificó que esta vez la pausa se reducirá a únicamente dos jornadas: el 27 y 28 de julio .

Desde la automotriz explicaron que el cambio responde a la altísima demanda de la pick up Hilux en los 22 mercados de exportación que atiende desde el país. Para compensar el parate, la fábrica operará con turno extendido el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio , además de añadir un esquema especial el sábado 1° de agosto .

El ritmo actual del complejo automotor refleja una exigencia extrema. De la línea de montaje sale un vehículo terminado cada 89 segundos , completando un promedio de 806 unidades diarias entre los modelos Hilux , SW4 y Hiace . Con tres turnos activos, la firma emplea a 8000 personas de manera directa (unos 6200 operarios en planta) y sostiene alrededor de 30.000 puestos indirectos a través de su red de proveedores.

Toyota proyecta fabricar 183.400 unidades en 2026, un volumen que la dejaría cerca del límite de su capacidad instalada, estimada en 185.000 vehículos anuales, y que marcaría un récord histórico para la compañía en el país.

Dado que la fábrica opera las 24 horas, la logística de mantenimiento es muy diferente a la de otras terminales que trabajan a dos turnos y aprovechan las madrugadas. En el caso de Toyota , las tareas técnicas pesadas deben concentrarse exclusivamente los días domingo o en ventanas muy acotadas.

Toyota proyecta fabricar 183.400 unidades en 2026, un volumen que la dejaría cerca del límite de su capacidad instalada, estimada en 185.000 vehículos anuales, y que marcaría un récord histórico para la compañía en el país.

Este año, la ingeniería de producción también debió adaptarse a la pasión popular por el Mundial. La compañía tomó la decisión de pausar la actividad durante las presentaciones de la Selección argentina para que sus operarios pudieran ver los partidos. Como los cruces ante Argelia y Austria coincidieron justo con el recambio de personal, la empresa montó una carpa para cerca de 4000 personas, logrando un equilibrio entre la productividad y la cultura futbolera local.

La Hilux se mantiene como la columna vertebral de toda la operación. En 2025, se coronó como el modelo más vendido de Latinoamérica con 162.205 unidades, consolidando su título como el vehículo más producido en la historia de la industria nacional. Actualmente, la marca envía al exterior cerca del 80% de su producción total, un volumen que representa el 5% de todas las exportaciones argentinas.

Con una inversión acumulada de US$2200 millones desde 1997, la planta de Zárate elabora 210 versiones distintas de vehículos destinados a América Latina y el Caribe. Toda esta ingeniería convive, además, con el desarrollo de las obras para la nueva generación de la Hilux, un proyecto que transita su fase final de preparación en tiempo y forma.