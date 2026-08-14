Pick up recién lanzada en el país suma financiación a tasa 0% en pesos

La nueva camioneta incorpora un plan de financiación sin interés en moneda local, con plazos de hasta 18 meses y montos elevados para facilitar su acceso en el mercado argentino.

A pocas semanas de su llegada al país, Kia Argentina —representada por Astara— decidió reforzar la propuesta comercial de si pick up Kia Tasman con un esquema de financiación atractivo: tasa fija 0% en pesos , disponible en toda su red oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El plan permite financiar hasta $27.000.000 en 12 o 18 meses sin interés , una herramienta que busca posicionar a la pick up dentro de un segmento altamente competitivo, donde el acceso al crédito se vuelve determinante.

La Kia Tasman marca el ingreso de la automotriz coreana al mundo de las pick ups medianas, con una arquitectura desarrollada sobre chasis de largueros y carrocería doble cabina , una configuración clásica para este tipo de vehículos.

Ambos se combinan con caja automática de 8 velocidades , sistema de tracción 4x4 desconectable con múltiples modos (2H, 4A, 4H, 4L) y bloqueo de diferencial trasero , apuntando tanto al uso urbano como al trabajo y la conducción off-road.

Seguridad y equipamiento en foco

Uno de los puntos destacados del modelo es su dotación de seguridad. La Tasman obtuvo cinco estrellas en pruebas ANCAP, respaldada por una estructura reforzada, seis airbags y frenos a disco en las cuatro ruedas.

La Kia Tasman marca el ingreso de la automotriz coreana al mundo de las pick ups medianas, con una arquitectura desarrollada sobre chasis de largueros y carrocería doble cabina, una configuración clásica para este tipo de vehículos.

A eso suma un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), entre las que se incluyen:

frenado autónomo con detección de giro, mantenimiento y centrado de carril, control crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de punto ciego, tráfico cruzado trasero, luces altas automáticas y asistencia en maniobras de estacionamiento, entre otros sistemas.

Experiencia de manejo y propuesta local

La pick up se comercializa con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros en versiones X-Pro y EX, y busca ganar terreno con una combinación de tecnología, potencia y equipamiento.

Como parte de su estrategia de lanzamiento, la marca también ofrece una experiencia directa con el producto: durante agosto y septiembre, los usuarios podrán probarla en el Tasman Park, un circuito off-road exclusivo ubicado en Pilará.