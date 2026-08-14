Jeep Avenger: el nuevo B-SUV electrificado que llegará a la Argentina + Agregar ámbito en









Producido en la región, el modelo compacto combina un perfil puramente urbano con espíritu aventurero, motorización híbrida MHEV y tecnología de vanguardia como inteligencia artificial integrada.

El nuevo Jeep Avenger llegará a la Argentina

El universo automotor regional suma un hito fundamental con el inicio de la comercialización del nuevo Jeep Avenger en Brasil, un modelo que se alista para redefinir el mercado de los B-SUV. Fabricado en el Polo Industrial de Porto Real, el vehículo fue concebido para conquistar a un público joven y urbano, sin descuidar la impronta off-road que distingue a la firma desde 1941. Este lanzamiento representa además una gran noticia a nivel local: será el primer modelo electrificado de Jeep en Argentina, con su arribo oficial confirmado para el último trimestre del año.

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El Avenger ya ostenta un éxito probado a escala global tras su debut internacional en 2023 en más de 70 países. Ahora, su llegada a la oferta local busca complementar una gama consolidada junto a Renegade, Compass y Commander, funcionando como la puerta de entrada a la marca para nuevos usuarios.

Innovación técnica, confort y seguridad de nivel superior Debajo del capó, todas las versiones del SUV incorporan el eficiente motor turbo T200 acoplado a una transmisión automática CVT de 7 velocidades y una mecánica híbrida suave (MHEV de 12V). A esto se le suma una propuesta tecnológica de punta que incluye un paquete de asistentes a la conducción ADAS de Nivel 2, Faros Matrix LED Vision e inteligencia artificial con ChatGPT integrado en su sistema de infoentretenimiento.

Debajo del capó, todas las versiones del SUV incorporan el eficiente motor turbo T200 acoplado a una transmisión automática CVT de 7 velocidades y una mecánica híbrida suave (MHEV de 12V). "El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos representará el salto natural del hatch al universo SUV y, para otros, su primer Jeep. Con este modelo conquistaremos nuevos clientes", destacó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina.

Con una longitud compacta de 4,1 metros y una posición de manejo elevada, sus dimensiones resultan idóneas para el tráfico diario sin resignar capacidad: ofrece 22° de ángulo de entrada y 33,6° de salida. Entre sus detalles más destacados sobresalen:

Interior refinado: Consola central elevada, habitáculo espacioso y techo solar panorámico.

Equipamiento exterior: Llantas de 18 pulgadas y la icónica parrilla frontal de siete ranuras.

Seguridad y confort: Freno de estacionamiento eléctrico e interfaces digitales de última generación.