Toyota suma nuevas tecnologías en la Argentina con la RAV4 PHEV y el eléctrico bZ4X

La marca japonesa refuerza su estrategia Beyond Zero con la llegada de su primer modelo 100% eléctrico y un híbrido enchufable, ampliando su oferta de movilidad sustentable.

Toyota dio un nuevo paso en su estrategia de electrificación en la Argentina con la presentación de su visión Beyond Zero , un enfoque global que busca alcanzar la neutralidad de carbono y generar un impacto positivo en la sociedad y el ambiente.

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En este marco, la compañía anunció la incorporación de dos nuevos modelos electrificados: la Toyota RAV4 PHEV (híbrida enchufable) y el Toyota bZ4X , el primer vehículo 100% eléctrico ( BEV ) de la marca en el mercado local.

La llegada de estos modelos se inscribe dentro de la estrategia Multi-Pathway de Toyota , que propone un enfoque de múltiples tecnologías para abordar el desafío de la descarbonización. Bajo esta lógica, la automotriz no apuesta a una única solución, sino a distintas alternativas según las necesidades de cada mercado.

Actualmente, la compañía desarrolla cuatro tipos de tecnologías electrificadas: híbridos (HEV) , híbridos enchufables (PHEV) , eléctricos a batería (BEV) y vehículos a hidrógeno (FCEV) .

“No existe una única respuesta para alcanzar la neutralidad de carbono, por eso ofrecemos distintas soluciones adaptadas a cada contexto” , destacan desde la marca.

Con la incorporación de la RAV4 PHEV y el bZ4X, Toyota Argentina introduce por primera vez en el país tanto la tecnología híbrida enchufable como los vehículos 100% eléctricos dentro de su portfolio.

Un camino hacia la neutralidad de carbono

El concepto Beyond Zero está alineado con el Desafío Ambiental Toyota 2050, la hoja de ruta global de la compañía para reducir emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y operaciones.

En Argentina, este compromiso también se refleja en su planta de Zárate, donde se producen modelos como Hilux, SW4 y Hiace con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en las operaciones para 2035.

“Beyond Zero no solo busca reducir emisiones, sino también generar un impacto positivo en las comunidades y en el ambiente”.

La evolución de Toyota en electrificación en el país comenzó en 2009 con la llegada del Prius, el primer híbrido comercializado en la región. Desde entonces, la marca consolidó su liderazgo con más de 55.000 vehículos electrificados vendidos en Argentina.

toyota va Con la llegada de la RAV4 PHEV y el bZ4X, la automotriz japonesa da un nuevo paso en el mercado local, ampliando su oferta y apostando a una transición progresiva hacia una movilidad con menor impacto ambiental, adaptada a las condiciones reales de cada usuario.

A nivel regional, la producción del Corolla híbrido en Brasil en 2019 marcó otro hito, seguido por el Corolla Cross híbrido en 2021 y, más recientemente, la incorporación del Yaris Cross, ampliando el acceso a estas tecnologías.

Hoy, cerca de la mitad de las ventas globales de Toyota corresponden a vehículos electrificados, principalmente híbridos, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los principales impulsores de la movilidad sustentable a nivel mundial.

Con la llegada de la RAV4 PHEV y el bZ4X, la automotriz japonesa da un nuevo paso en el mercado local, ampliando su oferta y apostando a una transición progresiva hacia una movilidad con menor impacto ambiental, adaptada a las condiciones reales de cada usuario.

Nueva Toyota RAV4: sexta generación con más potencia y tecnología

Toyota Argentina presentó la sexta generación de la RAV4, que llega al país con motorizaciones híbrida (HEV) y híbrida enchufable (PHEV), consolidando su evolución como uno de los SUVs más relevantes a nivel global.

Disponible en versiones Limited HEV, XSE PHEV y la nueva GR-Sport PHEV, el modelo incorpora tracción integral AWD, mejoras en diseño, mayor capacidad off-road y un salto en tecnología y seguridad.

En lo mecánico, la variante híbrida alcanza 239 CV, mientras que la versión enchufable eleva la potencia hasta 329 CV y permite una autonomía eléctrica de hasta 142 km, superando los 1.000 km combinados.

rav Con la incorporación de la RAV4 PHEV y el bZ4X, Toyota Argentina introduce por primera vez en el país tanto la tecnología híbrida enchufable como los vehículos 100% eléctricos dentro de su portfolio.

El rediseño exterior introduce el nuevo lenguaje visual de la marca con estética más moderna, mientras que el interior suma pantallas de hasta 12,9 pulgadas, mayor confort y conectividad.

Además, incorpora el paquete Toyota Safety Sense, nuevas asistencias a la conducción y una experiencia de manejo más refinada gracias a mejoras en la plataforma y suspensión.

Con más de 30 años de historia y millones de unidades vendidas, la RAV4 inicia una nueva etapa en Argentina con foco en la electrificación, el desempeño y la versatilidad.

Toyota lanza en el país su primer eléctrico: el nuevo bZ4X

Toyota Argentina presentó el bZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico en el país, ampliando su estrategia de electrificación Multi-Pathway. El modelo ofrece mejoras en autonomía, potencia y carga, con hasta 480 km de alcance y una potencia de 343 CV gracias a su sistema AWD con doble motor eléctrico.

Desarrollado sobre la plataforma específica e-TNGA, combina diseño moderno, alto nivel de tecnología y una experiencia de conducción silenciosa, posicionándose como el paso más avanzado de la marca hacia la movilidad sustentable en el mercado local.