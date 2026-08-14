El crédito para autos mostró señales mixtas tras el repunte de junio + Agregar ámbito en









Con más de 33.000 operaciones concretadas, la financiación para autos usados avanzó casi un 9%, mientras que el crédito para autos 0km registró un leve retroceso en la comparación mensual.

La entrega de vehículos mediante financiación tuvo una dinámica mixta en julio Depositphotos

El mercado de créditos prendarios para autos finalizó julio con un total de 33.169 operaciones inscriptas, alcanzando una penetración del 16,4% sobre el volumen global de compraventas del sector automotor.

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Tras el marcado repunte observado en junio, el séptimo mes del año exhibió comportamientos dispares según el segmento: las carpetas para autos 0km cayeron un 4,0% intermensual (sumando 22.350 unidades), mientras que el financiamiento para vehículos usados sostuvo la senda positiva con un alza del 8,8% (con 10.819 operaciones).

En el balance acumulado de 2026, la estructura de financiamiento se mantiene firme: los autos 0km concentran el 71% de las prendas otorgadas, mientras que los usados representan el 29% restante. En el caso de los modelos nuevos, el crédito mantiene una penetración alta, alcanzando al 49,6% del total de patentamientos del mes.

Cambios de liderazgo en acreedores y marcas con mayor financiamiento En el segmento de los autos 0km, las Financieras de Marca se afianzaron como la principal vía de financiamiento en lo que va del año con un 44% de participación, superando a los planes de ahorro (41%) y a los bancos (13%). A nivel de terminales, Peugeot (73%), Citroën (71%) y Fiat (69%) encabezaron el ranking de patentamientos prendados, destacándose el crecimiento interanual de Nissan, que incrementó su proporción financiada en 14 puntos porcentuales.

En el segmento de los autos 0km, las Financieras de Marca se afianzaron como la principal vía de financiamiento en lo que va del año con un 44% de participación, superando a los planes de ahorro (41%) y a los bancos (13%). Depositphotos Por su parte, la financiación de autos usados mostró un cambio estructural relevante en la participación de sus acreedores:

Retroceso bancario: las entidades financieras redujeron su peso en el mercado de usados, pasando de representar el 63% en 2025 al 35% en 2026 .

Avance de alternativas: este espacio fue absorbido por financieras independientes (23%), financieras de marca (14%) y mutuales o cooperativas (10%). Aunque el crédito para autos usados aceleró su penetración sobre las transferencias totales llegando al 6,9%, la cifra aún refleja un descenso del 22,9% en la comparación interanual frente a julio del año pasado, marcando una paulatina reconfiguración del sector.