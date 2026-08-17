Con un video, el Gobierno homenajeó a San Martín: "Amor por la libertad" + Agregar ámbito en









Durante el acto, el titular del Instituto Nacional Sanmartiniano, coronel mayor (R) Hernán Federico Cornut, resaltó la defensa de la libertad que caracterizó al prócer y su decisión de mantenerse al margen de los procesos políticos de su época.

La cuenta oficial de Casa Rosada difundió este lunes un video en homenaje a José de San Martín por el aniversario de su fallecimiento.

La cuenta oficial de Casa Rosada difundió este lunes un video en homenaje a José de San Martín, a 176 años de su fallecimiento, en el marco del Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto.

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En el material, el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, coronel mayor (R) Hernán Federico Cornut, destacó el compromiso del prócer con la libertad y su decisión de no intervenir en las disputas políticas de su tiempo.

El video de Casa Rosada homenajeó a San Martín y destacó su defensa de la libertad y su legado El video del Gobierno en homenaje a José de San Martín. Casa Rosada La publicación oficial repasó algunos de los principales momentos de la vida de San Martín y puso el foco en su papel en las campañas independentistas de América. "Su coraje, su genio militar y su entrega absoluta a la causa de la libertad hicieron posible una de las gestas más extraordinarias de nuestra historia y lo consagraron como uno de los grandes héroes de nuestra Nación", expresó el Gobierno en el video.

Durante la grabación, Cornut señaló dos características que, a su entender, permiten comprender la figura del llamado Padre de la Patria. Entre ellas mencionó especialmente su defensa de la libertad. "El primero es ese amor por la libertad, esa presunción de que solo lo que nos hace libres nos va a hacer felices", afirmó.

El titular del Instituto Nacional Sanmartiniano también hizo referencia a la relación que San Martín mantuvo con los procesos políticos de la época. "Nunca se entrometió en la gestión de cómo llevaban adelante los procesos políticos; fue un libertador, no un conquistador", sostuvo.

Hacia el final del video, Cornut planteó que la figura de San Martín continúa siendo una referencia para la sociedad argentina y llamó a revisar el vínculo actual con su legado. "San Martín nos interpela. Creo que es un ejemplo a imitar y que deberíamos preguntarnos en el día a día si somos merecedores de todo ese legado de austeridad, valentía, coraje, desinterés y amor por la Patria", concluyó.