Toyota GR86: qué cambia en el deportivo tras su última actualización

El vehículo de tracción trasera recibió ajustes desarrollados en circuito para mejorar la respuesta del acelerador y la dirección. También incorpora novedades de equipamiento y recupera temporalmente un color histórico.

Toyota presentó una actualización del GR86 , uno de los modelos más representativos de la división de altas prestaciones GAZOO Racing . El deportivo recibió una serie de modificaciones enfocadas principalmente en mejorar su comportamiento dinámico , a partir de pruebas realizadas en circuitos y pistas de ensayo.

El GR86, equipado con motor delantero y tracción trasera, es además el modelo más vendido de la familia GR a nivel global , con más de 110.000 unidades comercializadas.

Los cambios fueron desarrollados con la participación de ingenieros y pilotos vinculados a la categoría Super Taikyu. El objetivo fue conseguir una respuesta más precisa en situaciones de conducción exigentes, especialmente al acelerar y doblar a alta velocidad.

Entre las principales novedades aparece una recalibración del acelerador , que busca entregar una respuesta más progresiva y controlable al salir de las curvas o cuando el vehículo circula sobre superficies con menor adherencia.

También se modificó la configuración de la dirección asistida eléctrica , con el objetivo de reducir vibraciones no deseadas en curvas rápidas y sobre caminos con irregularidades, sin perder precisión ni firmeza.

El GR86, equipado con motor delantero y tracción trasera, es además el modelo más vendido de la familia GR a nivel global, con más de 110.000 unidades comercializadas.

Cambios en la transmisión y nuevas opciones

Las versiones con caja manual también recibieron modificaciones. Toyota revisó el diseño del bloqueo de la palanca para facilitar los cambios descendentes rápidos de quinta a cuarta marcha, una operación especialmente relevante durante las maniobras de frenado y entrada en curva.

La gama deportiva incorpora además una novedad para el GR86 Cup Car Basic, que ahora puede equiparse con transmisión automática, ampliando las alternativas disponibles para esta configuración orientada a la competición.

En el apartado exterior, Toyota recuperó por tiempo limitado el Gris Sólido, una tonalidad que había estado disponible en la generación anterior del Toyota 86. El color estará disponible durante seis meses.

El nivel de equipamiento RZ también recibió modificaciones en el interior. Entre ellas se encuentran nuevos interruptores con terminación negra de baja reflectividad y una alternativa de tapizado que combina negro y rojo, con detalles que rodean la zona del puesto de conducción.

Más asistentes con el nuevo sistema EyeSight

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la seguridad activa. El GR86 incorpora la última evolución del sistema de asistencia a la conducción EyeSight, adaptada a las características de un vehículo deportivo de baja altura.

La principal novedad es el reemplazo del sistema anterior de dos cámaras por una configuración de triple cámara, que amplía el campo de visión y permite mejorar la detección anticipada de posibles riesgos durante la circulación.

Con estas modificaciones, Toyota busca mantener el carácter deportivo del GR86 y, al mismo tiempo, mejorar su precisión de conducción, sumar equipamiento y elevar el nivel de asistencia a la seguridad sin modificar la esencia del modelo de tracción trasera.