Changan avanza con su estrategia de electrificación en el mercado local y anunció la preventa del EADO Plus PHEV en Argentina, un modelo que se posiciona en el segmento de los sedanes medianos/grandes y que busca combinar autonomía, bajo consumo y equipamiento tecnológico.
Nueva marca de autos eléctricos anticipa en Argentina su sedán híbrido enchufable
La firma china inicia la preventa del EADO Plus PHEV, un vehículo mediano/grande que puede recorrer hasta 132 km en modo eléctrico y llega con un enfoque en eficiencia y conectividad.
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Marca china inicia la preventa de un sedán híbrido enchufable con hasta 1.600 km de autonomía
Con un precio de lanzamiento de u$s29.990 (vigente hasta fines de agosto), el modelo se incorpora a la oferta electrificada de la marca con una propuesta pensada para quienes buscan movilidad eficiente sin resignar versatilidad en viajes largos.
Tecnología híbrida enchufable y autonomía extendida
El EADO Plus PHEV se apoya en la arquitectura iDD (Intelligent Dual Drive), un sistema que permite circular en modo 100% eléctrico en el uso cotidiano y combinar ambos motores cuando la exigencia lo requiere.
La configuración incluye:
- Motor naftero 1.5 de 101 HP
- Motor eléctrico de 212 HP y 330 Nm
- Transmisión electrificada de triple embrague
El conjunto se complementa con una batería de 18,4 kWh (LFP), que ofrece hasta 132 kilómetros de autonomía eléctrica (ciclo NEDC), una cifra que permite cubrir gran parte de los desplazamientos urbanos sin consumo de combustible.
El conductor puede elegir entre tres modos de manejo (EV, HEV e iDD Sport), adaptando el funcionamiento según eficiencia o prestaciones.
Equipamiento, conectividad y seguridad
En el interior, el modelo apuesta a una experiencia tecnológica con el sistema Dual Screen, que integra un tablero digital y una pantalla multimedia HD, junto con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y control por voz en español.
El confort se completa con techo panorámico, climatizador automático, tapizados en cuero ecológico y regulación eléctrica para el conductor.
Un paquete ADAS completo para el segmento
En seguridad, el sedán incorpora un conjunto destacado de asistencias a la conducción:
cámara 360° con dashcam, control crucero adaptativo, centrado de carril, asistente de tránsito urbano, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia, además de seis airbags, control de estabilidad y anclajes ISOFIX.
Posicionamiento y llegada al mercado
El modelo mide 4,77 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.765 mm, lo que le permite ofrecer una buena habitabilidad interior.
El EADO Plus PHEV llega respaldado por una garantía de 5 años o 150.000 km, mientras que la batería extiende la cobertura a 8 años o 150.000 km.
Con esta incorporación, Changan busca consolidar su presencia en el país dentro del segmento electrificado, con un producto que apuesta a la eficiencia, la tecnología y una autonomía competitiva dentro de su categoría.