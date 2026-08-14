Nueva marca de autos eléctricos anticipa en Argentina su sedán híbrido enchufable

La firma china inicia la preventa del EADO Plus PHEV, un vehículo mediano/grande que puede recorrer hasta 132 km en modo eléctrico y llega con un enfoque en eficiencia y conectividad.

Changan avanza con su estrategia de electrificación en el mercado local y anunció la preventa del EADO Plus PHEV en Argentina , un modelo que se posiciona en el segmento de los sedanes medianos/grandes y que busca combinar autonomía, bajo consumo y equipamiento tecnológico.

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Con un precio de lanzamiento de u$s29.990 (vigente hasta fines de agosto) , el modelo se incorpora a la oferta electrificada de la marca con una propuesta pensada para quienes buscan movilidad eficiente sin resignar versatilidad en viajes largos .

El EADO Plus PHEV se apoya en la arquitectura iDD (Intelligent Dual Drive) , un sistema que permite circular en modo 100% eléctrico en el uso cotidiano y combinar ambos motores cuando la exigencia lo requiere.

El conjunto se complementa con una batería de 18,4 kWh (LFP) , que ofrece hasta 132 kilómetros de autonomía eléctrica (ciclo NEDC) , una cifra que permite cubrir gran parte de los desplazamientos urbanos sin consumo de combustible.

El conductor puede elegir entre tres modos de manejo (EV, HEV e iDD Sport), adaptando el funcionamiento según eficiencia o prestaciones.

El EADO Plus PHEV se apoya en la arquitectura iDD (Intelligent Dual Drive), un sistema que permite circular en modo 100% eléctrico en el uso cotidiano y combinar ambos motores cuando la exigencia lo requiere.

Equipamiento, conectividad y seguridad

En el interior, el modelo apuesta a una experiencia tecnológica con el sistema Dual Screen, que integra un tablero digital y una pantalla multimedia HD, junto con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y control por voz en español.

El confort se completa con techo panorámico, climatizador automático, tapizados en cuero ecológico y regulación eléctrica para el conductor.

Un paquete ADAS completo para el segmento

En seguridad, el sedán incorpora un conjunto destacado de asistencias a la conducción:

cámara 360° con dashcam, control crucero adaptativo, centrado de carril, asistente de tránsito urbano, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia, además de seis airbags, control de estabilidad y anclajes ISOFIX.

Posicionamiento y llegada al mercado

El modelo mide 4,77 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.765 mm, lo que le permite ofrecer una buena habitabilidad interior.

El EADO Plus PHEV llega respaldado por una garantía de 5 años o 150.000 km, mientras que la batería extiende la cobertura a 8 años o 150.000 km.

Con esta incorporación, Changan busca consolidar su presencia en el país dentro del segmento electrificado, con un producto que apuesta a la eficiencia, la tecnología y una autonomía competitiva dentro de su categoría.