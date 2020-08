Gobierno quiere saber por qué autopartistas se van de la Argentina

En Ámbito se viene siguiendo bien de cerca lo que sucede en este sector con la publicación de algunos casos de empresas que decidieron levantar la producción y concentrar sus operaciones, generalmente, en Brasil. Pero la situación no mejora. Ya se mencionó el caso de la autopartista Irauto, del grupo español Antolín, que planteó a sus clientes la decisión comercial de atar sus precios en pesos al valor del dólar oficial debido a que, en los últimos años, con las fuertes devaluaciones se producía una diferencia que de cotizaciones que generaba un perjuicio económico. Concretamente, lo que quiere es que se tome de referencia el tipo de cambio oficial a la hora de la entrega del producto y no cuando se hace la compra. En el medio puede haber meses de diferencia. En caso contrario, la empresa advirtió que dejaría de abastecer con productos locales – la planta está en la localidad bonaerense de Benavídez – para sustituirlo con importados. Este diario se comunicó con el vocero de la empresa, radicado en Brasil, para confirmar su posible salida del país y la respuesta fue que no harían comentarios sobre el tema. Lo que se comenta en el sector es que ya habría un acuerdo para postergar la decisión de retirarse del país, hasta el año próximo, mientras sus clientes (en especial, el más importante) buscaría sustituir la producción con un proveedor propio que sume la fabricación de este insumo.