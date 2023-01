La más salvaje de las pickups

La suspensión, diseñada por Ford Performance, incluye elementos únicos como los amortiguadores Fox Live de 2.5 pulgadas; mayor despeje, trocha y recorrido de suspensión; y bloqueo de diferencial delantero y trasero.

Presenta un nuevo chasis reforzado de acero altamente resistente y protectores inferiores todoterreno para proteger las partes vitales de la pickup (cárter, transmisión y tanque de combustible), además de placa protectora delantera.

Todas esas novedades en materia mecánica la convierten en un vehículo totalmente diferente. El contacto mantenido en el recorrido por la arena sirvió para entender que se trata de una pickup poderosa. Los 397 caballos se sienten en la primera acelerada a fondo. Al sonido ronco del motor le sigue una nube de arena que la tapa y después el empuje de una fuerza que hace parecer que despega. Alguien la definió de la siguiente forma: “no es una pickup, es un auto de carrera”.

Y esa es la impresión que se tiene. No hay terreno que la pueda frenar. Un dato llamativo es que pese a andar a los saltos, en el habitáculo no se siente ningún ruido de carrocería y la amortiguación hace que no se sienta ningún impacto.

Cuenta con una serie de avances tecnológicos para maximizar su rendimiento y performance: Bi Turbo compresor; sistema dual de inyección de combustible; 24 válvulas con doble árbol de levas en cabeza; sistema Ti-VCT de distribución variable independiente para el sistema de admisión y de escape; sistema anti-retraso (Anti-Lag) disponible en modo “Baja” y tecnología Auto Start / Stop. Además, se combina con una caja automática de 10 velocidades con levas al volante.

El nuevo sistema de tracción ofrece la posibilidad de seleccionar entre 4 modos:

4x2 (2H): Envía potencia a las ruedas traseras únicamente y es recomendado para el manejo en calles y en ruta.

4x4 alta (4H): Proporciona potencia a las cuatro ruedas para un uso en condiciones todoterreno, invernales, como nieve profunda, arena o barro.

4x4 baja (4L): Proporciona potencia a las cuatro ruedas para su uso en superficies de baja tracción, pero lo logra aplicando cambios adicionales para una mayor multiplicación del torque. Indicado para aplicaciones todoterreno, como arena profunda, pendientes pronunciadas o para acarrear objetos pesados.

4x4 automática (4A): distribuye la tracción entre el eje delantero y trasero en función a las condiciones de adherencia del camino.

Su sistema de suspensión específicamente desarrollado por Ford Performance cuenta con nuevos amortiguadores FOX Shox Live de 2,5”, que se ajustan electrónicamente hasta 500 veces por segundo, reaccionando al terreno y al estilo de conducción del usuario e incorpora bloqueo electrónico de diferencial delantero y trasero, que brinda tracción adicional en terrenos difíciles o rocosos.

A su vez, ofrece siete modos de conducción diferentes que adaptan parámetros del motor, transmisión, tracción, suspensión, dirección y escape para superar cualquier desafío.

Normal: Proporciona una combinación equilibrada de confort y manejo para la conducción diaria.

Deportivo: con rendimiento de manejo y respuesta mejorados, el sistema del tren motriz mantiene las marchas bajas durante más tiempo, ayudando a que el vehículo acelere con mayor rapidez.

Resbaladizo: Diseñado para condiciones menos favorables, donde la superficie esté cubierta de material suelto o resbaladizo; reduce la respuesta del acelerador y optimiza los cambios de marchas.

Barro/Surcos: mejora el rendimiento del vehículo para recorrer terrenos con barro o surcos, ayudando a los neumáticos del vehículo a no perder agarre.

Arena: Diseñado para un manejo todoterreno en arena o nieve profunda, proporciona cambios ascendentes retrasados en todas las marchas para evitar que el vehículo se atasque.

Rocas: este modo optimiza la respuesta y ajusta puntos de cambio de la transmisión para brindarle control adicional al vehículo.

Baja: optimiza el control del acelerador para una mejor respuesta y entrega de par, en conducción off-road de alta velocidad.

Adicionalmente a estos modos de conducción, la nueva pickup de Ford permite crear una configuración personalizada guardando los siguientes ajustes:

Modo de Escape: silencioso, normal, deportivo o baja.

Modo de Dirección: normal, deportivo o confort.

Modo de Suspensión: normal, deportivo o todoterreno.

Esto se combina con el modo de tracción en las cuatro ruedas, activación del auto start/stop y el bloqueo diferencial trasero, y la opción de configuración personalizarla MyMode Raptor, haciendo que cada usuario pueda personalizar la pickup con la configuración que mejor se adapte a sus necesidades o preferencias.

En lo que respecta al diseño exterior, se destaca por la parrilla con barra transversal con letras “FORD” talladas, que se encuentra integrada a las luces delanteras con tecnología Matrix LED. Cuenta con 2 ganchos de remolque delanteros, estribos laterales de aluminio de alta resistencia y un nuevo paquete de calcos Raptor. Además, posee neumáticos 285/70 R17 AT BF con nuevas llantas de aleación exclusivas de 17”.

En la parte trasera, se destaca el nuevo diseño de portón de caja de carga con la inscripción “Ranger” estampada en la chapa. Su diseño interior completamente renovado, cuenta con volante deportivo con levas de magnesio incorporadas, iluminación LED interior de ambiente y exclusivos asientos deportivos de cuero con posibilidad de ser calefaccionados con ajuste eléctrico de hasta 10 posiciones para las plazas delanteras, diseñados por el equipo de Ford Performance grabados con el logotipo “Raptor” con costuras acentuadas en “código naranja”.

La Nueva Ranger Raptor incluye una pantalla multitáctil de 12” con tecnología SYNC 4, compatible con Apple Car Play y Android Auto, conectividad inalámbrica de celular, acompañado del sofisticado sistema de audio B&O Premium con 8 parlantes, cargador inalámbrico y navegador satelital (GPS) incorporado.