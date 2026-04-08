Autos chinos en la Argentina: los modelos más vendidos en 2026 y las claves de su crecimiento

Con más modelos, precios agresivos y alto nivel de equipamiento, estos vehículos ganan espacio frente a las automotrices tradicionales.

Jetour, una de las marcas chinas con fuerte presencia en el país

La dinámica del mercado automotor argentino empieza a mostrar un giro claro: las marcas chinas ya no ocupan un rol secundario y avanzan con fuerza en distintos segmentos. En 2026, su crecimiento no solo se refleja en las ventas, sino también en la variedad de propuestas disponibles para el público local.

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Este fenómeno se apoya en una estrategia bien definida: ofrecer vehículos con alto nivel tecnológico a valores más competitivos. Así, modelos de origen chino comienzan a competir directamente con opciones históricas, especialmente dentro del universo de los SUV , donde concentran buena parte de su expansión.

Entre los modelos más elegidos aparecen el Jetour X70 y su versión X70 Plus , que ganaron protagonismo por su tamaño y equipamiento. También se mantienen firmes los Chery Tiggo 2 y Tiggo 4 , que combinan experiencia en el mercado local con una propuesta accesible.

A su vez, el Haval Jolion crece dentro del segmento urbano, mientras que el BAIC X35 se posiciona como una puerta de entrada a los SUV. En el caso del DFSK Glory 580 , la apuesta apunta a quienes buscan un vehículo familiar con mayor capacidad.

Detrás de este avance hay un cambio en la demanda. El consumidor argentino actual pone el foco en la tecnología , el confort y el diseño, dejando en segundo plano la trayectoria de marca. En ese escenario, las automotrices chinas logran responder con rapidez.

A su vez, el Haval Jolion crece dentro del segmento urbano, mientras que el BAIC X35 se posiciona como una puerta de entrada a los SUV.

Otro factor clave es la incorporación de equipamiento que antes estaba reservado a gamas más altas: pantallas grandes, conectividad integrada y sistemas de asistencia a la conducción.

En paralelo, la electrificación suma protagonismo de la mano de BYD, que impulsa el segmento con modelos como el Dolphin Mini, el Yuan Pro y el Song Pro, consolidando una oferta que gana volumen mes a mes.

Con este contexto, el avance chino ya no es una tendencia pasajera, sino parte de una transformación más profunda del mercado automotor en la Argentina.