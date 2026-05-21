EEUU podría hablar con Taiwán y desviarse de las normas diplomáticas, tras el viaje de Donald Trump a China

Los líderes de ambas naciones no tienen conversaciones directas desde 1979 y esto podría ser una ruptura que traiga tensión con China. Actualmente EEUU tiene una ley en vigencia que establece que debe venderle armas a la nación.

La decisión puede traer tensiones con China, a poco del viaje de Trump para reunirse con Xi Jinping.

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que hablará con el líder de Taiwán Lai Ching-te sobre una posible venta de armas . La medida supondría una marcada ruptura con la tradición diplomática, luego de no llevar conversaciones por más de 40 años tras haber reconocido a China.

Los líderes de ambas naciones no tienen conversaciones directas desde 1979, cuando Washington rompió relaciones formales con Taiwán para reconocer al gobierno chino en Pekín . Por su lado, China reclama Taiwán como su territorio y no descarta tomarlo por la fuerza.

En 2016, cuando fue electo por primera vez, Trump recibió una llamada telefónica de la entonces líder de Taiwán, Tsai Ing-wen , lo que enfureció a Pekín. Por su lado, el presidente Lai, que asumió el cargo en 2024, está impulsando una de las iniciativas más enérgicas de los últimos años para reforzar la defensa de la isla.

Cuando se le preguntó el miércoles si planeaba hablar con Lai antes de tomar una decisión sobre la venta de armas estadounidenses, Trump expresó: "Hablaré con él. Hablo con todos... trabajaremos en eso, en el problema de Taiwán", a la par de elogiar su relación con el presidente chino Xi Jinping , calificándola de "increíble", tras la cumbre de dos días celebrada en Pekín la semana pasada.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que China insta a EEUU a "dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas en Taiwán".

Al ser preguntado sobre la posible conversación entre Trump y Lai, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró este jueves que China "se opone firmemente a los intercambios oficiales" entre ambos países y a la mencionada venta de armas. A la par, instó a EEUU a "dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas en Taiwán".

En 1979, EEUU aprobó la ley de Relaciones con Taiwán, que establece que puede "proporcionar a Taiwán armas de carácter defensivo", vigente hasta el día de hoy. De momento, Trump aseguró que aún no decidió si se llevará a cabo la venta, valuada en u$s14.000 millones y que incluye equipos antidrones y sistemas de misiles de defensa aérea.

Un informe del Financial Times indicó que Pekín está retrasando la visita propuesta del alto funcionario de política del Pentágono, Elbridge Colby, tras alegar que no puede aprobarla hasta que Trump decida cómo procederá con el acuerdo de venta. La semana pasada, en el vuelo de regreso de Pekín, el republicano fue consultado sobre el posible intercambio a lo que respondió que "tomaría una decisión en el próximo período relativamente corto".

Donald Trump le advirtió a Taiwán que no declare la independencia, tras su reunión con Xi Jinping

El presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Taiwán que no declare formalmente su independencia de China, horas después de su reunión con el líder Xi Jinping. Sus palabras fueron: "No busco que nadie se independice", y agregó que el líder asiático no busca conflictos.

Su declaración fue Fox News durante el viernes, al término de su cumbre de dos días en Pekín. Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, declaró anteriormente que Taiwán no necesita declarar formalmente su independencia porque ya se considera una nación soberana.

EEUU apoyó durante mucho tiempo a Taiwán, incluso hasta llegar a estar obligado por ley a proporcionarle medios de autodefensa, pero con frecuencia debió conciliar esta alianza con el mantenimiento de una relación diplomática con China.