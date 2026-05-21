Irán reconstruye su poder militar más rápido de lo esperado y ya volvió a producir drones, según la Casa Blanca

Informes de inteligencia estadounidense sostienen que Teherán recupera capacidades militares durante la tregua y podría rearmarse en pocos meses.

Estados Unidos advirtió que Irán volvió a fabricar drones durante el alto al fuego.

Irán retomó parte de su producción militar durante el alto al fuego y podría recuperar plenamente su capacidad ofensiva con drones en apenas seis meses , según evaluaciones manejadas por Estados Unidos. La rápida reconstrucción de la estructura militar iraní encendió las alarmas en Washington y en los países aliados de Medio Oriente.

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Las evaluaciones sostienen que el régimen iraní logró reactivar capacidades clave dañadas durante los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. Entre ellas aparecen la producción de drones, la recuperación de lanzadores de misiles y la reconstrucción parcial de instalaciones militares utilizadas para fabricar armamento.

Además, los informes advierten que Teherán todavía conserva una parte importante de su infraestructura ofensiva y que la guerra no logró destruir completamente su capacidad militar. Esto genera preocupación ante una posible reanudación del conflicto en la región.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg Informes de inteligencia sostienen que Teherán recupera capacidades militares más rápido de lo esperado.

Los drones vuelven a preocupar a los aliados de EEUU

Los servicios de inteligencia consideran que los drones representan actualmente una de las principales amenazas para Israel y los países del Golfo. Aunque la capacidad de producción de misiles iraníes habría quedado más afectada, Teherán todavía mantiene miles de drones operativos y podría aumentar su utilización si vuelven las hostilidades.

Las evaluaciones indican que aproximadamente el 50% de la capacidad total de drones iraníes sigue intacta, mientras que entre la mitad y dos tercios de los lanzadores de misiles sobrevivieron a los bombardeos.

Además, un alto porcentaje de los misiles de crucero costeros continúa operativo, lo que permite a Irán mantener presión sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial.

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Rusia y China aparecen como piezas clave

Los informes estadounidenses atribuyen parte de la rápida recuperación militar iraní al apoyo de Rusia y China. Según las evaluaciones, Beijing continuó enviando componentes que pueden ser utilizados para fabricar misiles, aunque ese flujo se habría reducido por las restricciones impulsadas por Washington.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó recientemente que China entregó a Irán “componentes para la fabricación de misiles”, pero el gobierno chino rechazó las acusaciones y las calificó de “carentes de fundamento”.

Las fuentes también sostienen que Estados Unidos e Israel no lograron destruir por completo la base industrial de defensa iraní, como se había señalado inicialmente, y que parte de esa infraestructura sigue funcionando.

mojtaba jamenei putin xi jinping Rusia y China aparecen en los informes como actores clave en la recuperación militar iraní.

Diferencias entre el Pentágono y la inteligencia

Las conclusiones de inteligencia contrastan con las declaraciones realizadas por el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, quien aseguró ante el Congreso que los ataques destruyeron “el 90%” de la base industrial militar iraní.

“La Operación Epic Fury degradó significativamente los misiles balísticos y los drones de Irán”, sostuvo Cooper durante su presentación ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, otras evaluaciones internas consideran que el daño provocado sobre Irán podría retrasar la recuperación militar solo “por meses y no por años”. Mientras tanto, Donald Trump mantiene la amenaza de retomar los bombardeos si fracasan las negociaciones con Teherán, en medio de una tregua frágil y una creciente tensión regional.