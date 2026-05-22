Donald Trump retrasa la firma de la orden ejecutiva para regular la IA, preocupado por la competencia con China

La medida buscaba crear un marco voluntario para que los desarrolladores de modelos colaboren con la Casa Blanca en relación al lanzamiento público. El avance del gigante asiático, el motivo detrás del freno.

Archivo. Trump frenó la firma de la orden que buscaba regular la IA.

Donald Trump frenó la presunta firma de una orden ejecutiva vinculada a la inteligencia artificial y abrió una nueva discusión dentro de la Casa Blanca sobre hasta dónde debe llegar la regulación del sector en plena competencia tecnológica con China . El presidente estadounidense explicó el jueves que decidió postergar la medida porque no estaba conforme con algunos puntos del texto y evitó avanzar con iniciativas que puedan afectar el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de IA .

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"Creo que eso se interpone en el camino de, ya saben, que estamos liderando a China, estamos liderando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de ese liderazgo ", declaró Trump ante periodistas en la Oficina Oval.

La decisión llega en medio de una fuerte interna entre sectores del oficialismo , empresarios tecnológicos y referentes del movimiento MAGA sobre cómo regular los nuevos modelos de inteligencia artificial.

Medios estadounidenses - como Semafor y The Washington Post - señalaron que el freno al decreto ocurrió tras presiones de figuras clave de Silicon Valley , entre ellas Elon Musk , el CEO de Meta Mark Zuckerberg y el exasesor tecnológico de Trump, David Sacks.

Sin embargo, Musk desmintió parte de esas versiones. En respuesta a una publicación en X sobre el tema, afirmó: "Esto es falso", y agregó: "Todavía no sé qué contenía esa orden ejecutiva y el presidente solo habló conmigo después de negarse a firmarla".

Archivo. DeepSeek, uno de los grandes modelos chinos que busca competir en la carrera por la IA.

Trump evitó detallar cuáles eran los aspectos específicos del decreto que rechazaba. De todos modos, dentro de la industria tecnológica existe preocupación por posibles regulaciones que obliguen a modificar modelos de IA o retrasen su lanzamiento para cumplir requisitos de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2057737150800560583&partner=&hide_thread=false This is false. I still don’t know what was in that EO and the President only spoke to me after declining to sign. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2026

El debate cobró fuerza tras la aparición de sistemas avanzados como Mythos, de Anthropic, y GPT-5.5-Cyber, de OpenAI. Las compañías advierten que estas herramientas podrían facilitar ciberataques complejos y automatizados, aunque especialistas en seguridad relativizan parte de esos riesgos.

Anthropic sostuvo que Mythos podría amplificar amenazas de ciberseguridad sofisticadas. Aun así, expertos consultados por Reuters señalaron que algunos escenarios de “hackeo sin control” aparecen sobredimensionados.

La disputa por regular la IA

El eventual decreto contemplaba mecanismos de supervisión previos al lanzamiento de nuevos modelos. Entre ellos, la obligación de presentar sistemas de IA al Gobierno hasta 90 días antes de su publicación comercial y facilitar acceso anticipado a operadores de infraestructura crítica, como bancos.

La propuesta buscaba funcionar como un punto intermedio entre dos sectores enfrentados dentro del ecosistema republicano.

Por un lado, referentes nacionalistas del movimiento MAGA, como Steve Bannon y Amy Kremer, presionan para imponer controles más estrictos sobre la inteligencia artificial y exigen que el Gobierno pueda evaluar los modelos más potentes antes de que lleguen al mercado.

En la vereda opuesta aparecen empresarios tecnológicos y aliados históricos de Trump, como Marc Andreessen y David Sacks, que rechazan regulaciones obligatorias y advierten que podrían perjudicar la innovación estadounidense frente a China.

El trasfondo político también refleja el creciente peso de las tecnológicas dentro del círculo de apoyo republicano. Ejecutivos como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Sam Altman se consolidaron en los últimos años como algunos de los empresarios más influyentes alrededor de la administración Trump.