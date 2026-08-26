El sentido mensaje de Miley Cyrus tras la muerte de Dolly Parton: "Siempre la amaré" + Agregar ámbito en









Cyrus, al igual que otros figuras, eligió sus redes sociales para publicar un sentido mensaje dedicado a la leyenda de la música que falleció a sus 80 años.

Miley y Dolly compartieron una relación de familia además de su vinculo profesional.

Miley Cyrus rindió un sentido homenaje a Dolly Parton a través de sus redes después de que su madrina falleciera el martes en Nashville a sus 80 años.

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Parton dejó este mundo ayer martes “luego de una breve lucha contra el cáncer”, según confirmaron varios medios de EEUU que citaron a fuentes del entorno de la artista. La cantante fue ingresada el viernes en el centro oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, con complicaciones de salud.

El mensaje de Miley Cyrus tras la muerte de Dolly Parton Cyrus, al igual que otros figuras, eligió sus redes sociales para publicar un sentido mensaje a Dolly Parton.

"La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y así permanecerán: tras el escenario, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones", comenzó escribiendo Miley.

"Lo que SÉ es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis. Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos, que la echarán profundamente de menos. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas".

View this post on Instagram La extensa relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton Como madrina y ahijada, Parton y Cyrus mantienen una larga relación que se remonta al papel protagónico de esta última en Hannah Montana. La dos veces nominada al Oscar apareció en la serie de Disney Channel como la tía de Miley Stewart, personaje interpretado por Cyrus, y han colaborado juntas en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Parton apareció en el tema "Rainbowland" de Cyrus, de su álbum Younger Now de 2017; Parton también lanzó una versión de la canción número 1 de su ahijada, "Wrecking Ball", en 2023. Dolly también lanzó recientemente una versión renovada de su canción de 1977 “Light of a Clear Blue Morning”, en la que participaron Cyrus, Lainey Wilson, Queen Latifah y Reba McEntire. Junto a Katy Perry, Kacey Musgraves, Maren Morris y Little Big Town, la cantante de "Flowers" rindió homenaje a Parton en los premios Grammy de 2019. Subieron al escenario juntas para interpretar el éxito de Parton, "Jolene", y también cantaron "After the Gold Rush" con Morris. Cyrus es una de las muchas personas que rindieron homenaje a la leyenda del country, uniéndose a figuras como su padre, Billy Ray Cyrus, Taylor Swift, Beyoncé, Jane Fonda, Mick Jagger y Paul McCartney, entre muchos otros.