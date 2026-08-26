Service del auto: cuánto pueden costar y qué es lo que hay que revisar sí o sí

Desde el cambio de aceite hasta los frenos, cuáles son los servicios para autos más importantes y cuándo conviene realizarlos.

El mantenimiento periódico permite detectar fallas antes de que se conviertan en reparaciones más costosas.

Mantener un auto en buenas condiciones requiere realizar distintos servicios de mantenimiento de manera periódica. El cambio de aceite, los filtros, los frenos y la batería forman parte de los controles que ayudan a conservar el vehículo en condiciones.

En 2026 también ganaron espacio alternativas como el mecánico a domicilio , que permite realizar determinados trabajos, sin llevar el vehículo al taller. Los servicios disponibles incluyen desde cambios de aceite y filtros hasta diagnósticos con scanner.

La frecuencia y el costo de cada trabajo dependen del modelo, el kilometraje, el tipo de motor y los repuestos utilizados. Por eso, además de respetar las indicaciones del fabricante, resulta conveniente comparar presupuestos antes de realizar una reparación.

Uno de los mantenimientos fundamentales es el cambio de aceite y filtros , ya que permite conservar en buenas condiciones el funcionamiento del motor. También es importante revisar periódicamente los niveles de fluidos, el estado de los neumáticos y el sistema de frenos.

El service del auto debe realizarse de acuerdo con el kilometraje o el tiempo indicado por el fabricante. Algunas marcas ofrecen programas de mantenimiento que especifican qué trabajos corresponden según el modelo y los kilómetros recorridos.

Además, hay componentes que requieren atención especial con el paso del tiempo, como la batería, las bujías, las correas y los elementos del sistema de frenos. Ignorar estas revisiones puede derivar en averías de mayor costo.

Cuánto cuesta hacer un service del auto

El precio de un service para autos varía según el tipo de vehículo, el trabajo que se realice y los repuestos utilizados. En agosto de 2026, por ejemplo, un cambio de aceite y filtro a domicilio en CABA puede ubicarse aproximadamente entre $80.000 y $160.000, mientras que un service más completo puede alcanzar valores superiores.

Los trabajos que requieren mayor intervención mecánica pueden incrementar considerablemente el presupuesto. El cambio de pastillas de freno, una batería nueva o una reparación del tren delantero tienen costos diferentes y dependen de las piezas utilizadas y de la mano de obra.

Por eso, antes de aceptar un presupuesto, conviene consultar qué incluye exactamente el mantenimiento del auto, qué repuestos se utilizarán y si el trabajo cuenta con garantía.

Mecánico a domicilio: qué servicios puede realizar

El mecánico a domicilio se convirtió en una alternativa para quienes buscan resolver determinados trabajos, sin trasladar el vehículo hasta un taller. Entre las tareas que pueden realizarse de esta manera aparecen el cambio de aceite y filtros, la batería, algunos trabajos de frenos y el diagnóstico con scanner.

Sin embargo, no todas las reparaciones pueden hacerse en una cochera o en la vía pública. Los trabajos que necesitan elevador o equipamiento específico, como determinadas reparaciones de embrague, distribución o alineación, requieren trasladar el vehículo a un taller.

Antes de contratar el servicio, es recomendable verificar la experiencia del profesional, solicitar un presupuesto detallado y consultar qué garantía ofrece. También existen plataformas que permiten registrar el historial de mantenimiento y recibir recordatorios para próximos servicios.