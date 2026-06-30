Cuál es la edad máxima para sacar la Licencia de Conducir en Argentina junio de 2026

Conocé cómo se organizan los criterios para considerar elegible a una persona para poder conducir en la vía pública de acuerdo a la última actualización.

El Decreto 196/2025 introdujo cambios en distintos aspectos de la Ley Nacional de Tránsito.

Las modificaciones incorporadas por el Decreto 196/2025 a la Ley Nacional de Tránsito también introdujeron cambios en el sistema de licencias , entre ellos la implementación del formato digital con alcance nacional . Además, la reglamentación fijó distintos plazos de vigencia para el registro según la franja etaria de cada conductor y determinó cómo deben realizarse las renovaciones.

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La licencia de conducir en Argentina no tiene un límite máximo de edad para quienes desean obtenerla o renovarla . La normativa vigente establece que el requisito central no pasa por la cantidad de años de una persona, sino por su capacidad física y psicofísica para conducir de manera segura.

De esta manera, una persona puede iniciar el trámite o renovar su licencia incluso después de los 70, 80 años o más, siempre que cumpla con los controles médicos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La edad no constituye un impedimento para acceder al registro, aunque sí modifica la vigencia del documento y la frecuencia de las renovaciones.

La legislación también fija distintos plazos de validez según la edad del conductor. Ese esquema apunta a reforzar los controles médicos en los grupos etarios de mayor edad y asegurar que cada titular conserve las condiciones necesarias para manejar.

La ANSV determina la duración de la licencia de conducir de acuerdo con la edad del solicitante:

menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A, B y G

entre 21 y 65 años: cinco años de vigencia

entre 65 y 70 años: renovación cada tres años

mayores de 70 años: renovación obligatoria todos los años

El sistema vigente pone el foco en la aptitud para conducir y no en la edad cronológica. Cada renovación exige acreditar que el conductor conserva las capacidades necesarias para desenvolverse correctamente en la vía pública.

Qué criterios utiliza el ente regulatorio para otorgar una licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial exige una constancia de aptitud psicofísica para otorgar o renovar la licencia de conducir. Ese certificado debe ser emitido por profesionales médicos o centros de salud registrados ante el organismo.

La autoridad de aplicación define cuáles son las aptitudes que deben certificarse en cada caso. Los médicos habilitados pueden extender la constancia siempre que respeten los requisitos y lineamientos fijados por la ANSV. El control médico constituye uno de los principales requisitos para conservar la validez de la licencia. El objetivo consiste en comprobar que el conductor mantiene las condiciones necesarias para circular con seguridad.

La normativa también contempla obligaciones específicas para quienes obtienen el registro por primera vez. Los conductores principiantes deben identificar esa condición mediante un cartel durante los primeros seis meses posteriores a la emisión de la licencia.

Ese período inicial incorpora restricciones adicionales para reducir los riesgos durante la etapa de adaptación. Los nuevos conductores no pueden circular por zonas céntricas, autopistas ni semiautopistas mientras dure ese plazo. Esa limitación debe figurar en el reverso del cartel identificatorio.

Las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo también buscaron modernizar el sistema de licencias mediante herramientas digitales. La medida apunta a unificar criterios entre las distintas provincias y mejorar los mecanismos de control.

Cómo tramitar la licencia digital

La licencia nacional de conducir se emite en formato digital y puede replicarse en una credencial física. Ambos documentos poseen la misma validez legal y la versión impresa permanece vigente mientras también lo haga la licencia digital.

El nuevo formato incorpora un diseño actualizado y nuevas características de seguridad para reforzar la autenticidad del documento. El acceso se realiza a través de la plataforma Mi Argentina.

Los usuarios que deseen obtener la licencia digital deben completar los siguientes pasos:

descargar la aplicación Mi Argentina

crear una cuenta personal y validar la identidad

ingresar al perfil para visualizar la licencia digital

La implementación de este sistema busca simplificar el acceso al documento desde el teléfono celular y permitir su consulta en cualquier momento. La credencial digital puede exhibirse ante los controles de tránsito con la misma validez que la versión física.

El nuevo esquema forma parte del proceso de modernización impulsado sobre la documentación vehicular y de los conductores. La iniciativa mantiene los requisitos de aptitud previstos por la legislación y conserva el criterio de que la edad, por sí sola, no impide obtener o renovar la licencia de conducir en Argentina.