VTV en CABA: qué autos deben hacer la revisión en agosto y hasta cuándo tienen tiempo

Los vehículos con patente terminada en 8 deben realizar la VTV durante agosto. Conocé el plazo, el precio y los cambios que rigen en 2026.

Los autos con patente terminada en 8 tienen hasta el 31 de agosto para realizar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires.

Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires deben prestar atención al último número de la patente , ya que determina el mes asignado para realizar la Verificación Técnica Vehicular . En agosto, el turno corresponde a una terminación específica del dominio.

El trámite tiene como objetivo comprobar que los vehículos particulares mantengan las condiciones necesarias para circular y constituye un requisito obligatorio para los automóviles radicados en la Capital Federal.

Además, durante 2026 comenzó a implementarse una reforma del sistema porteño , que contempla modificaciones en la frecuencia de las inspecciones, la incorporación progresiva de nuevos prestadores y cambios en el esquema de tarifas.

En agosto de 2026, deben realizar la verificación los vehículos cuya patente termina en 8 . El calendario oficial establece que esos dominios tienen tiempo hasta el 31 de agosto para completar el control correspondiente.

El cronograma distribuye las verificaciones a lo largo del año para evitar que todos los vehículos deban concurrir a las plantas al mismo tiempo. De esta manera, las terminaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a los primeros meses , mientras que los dominios terminados en 9, 0 y 1 tienen sus respectivos vencimientos en septiembre, octubre y noviembre.

Los propietarios deben tener presente que la fecha límite no significa que puedan postergar indefinidamente la revisión. Una vez superado el vencimiento correspondiente, circular con la VTV vencida constituye una infracción y puede generar consecuencias durante los controles de tránsito.

Cuánto cuesta la VTV y qué cambios se aplican en 2026

Para agosto de 2026, el valor informado para realizar la VTV de un vehículo particular en CABA es de $96.968, mientras que para motovehículos el importe alcanza los $36.459.

La reforma aprobada para este año también modifica la antigüedad a partir de la cual los autos nuevos deben someterse al primer control. Los 0 km tendrán que realizar su primera VTV a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro años previstos anteriormente.

Después de esa primera inspección, los vehículos particulares podrán contar con una vigencia de 24 meses hasta cumplir diez años de antigüedad. Una vez superado ese período, la revisión volverá a tener una frecuencia anual. La implementación de estas modificaciones será gradual durante la transición del sistema.

Quiénes pueden acceder a la VTV sin pagar

La normativa porteña contempla determinadas exenciones de pago para grupos específicos. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cumplan las condiciones de ingresos establecidas y sean titulares del vehículo alcanzado por el beneficio.

También pueden acceder a la gratuidad las personas con discapacidad titulares de vehículos, además de quienes no sean propietarios pero acrediten la relación correspondiente con el titular, como padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes, según las condiciones previstas.

Estas exenciones se aplican al pago del trámite, pero no modifican las obligaciones vinculadas con la realización de la inspección cuando el vehículo está alcanzado por la normativa. Es decir, que estar exceptuado de abonar el arancel no implica necesariamente quedar liberado de efectuar la verificación.

La reforma porteña también prevé ampliar progresivamente la cantidad de establecimientos habilitados para realizar el control. Además de las plantas actuales, podrán incorporarse concesionarias, importadores y talleres independientes que cumplan los requisitos técnicos y sean autorizados por la Ciudad.

Durante la etapa de transición, los conductores deberán prestar atención a las condiciones vigentes al momento de solicitar el trámite, ya que la incorporación de los nuevos prestadores será gradual y los certificados ya emitidos mantendrán su validez hasta la fecha correspondiente.

En definitiva, quienes tengan un auto con patente terminada en 8 deberán completar la VTV antes del 31 de agosto si les corresponde realizarla este año. Revisar el vencimiento y las condiciones aplicables permite evitar circular con la inspección fuera de término.