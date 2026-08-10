VTV en agosto: qué patentes deben realizarla este mes y qué multas pueden recibir por circular con el trámite vencido + Agregar ámbito en









Un nuevo turno del esquema anual se activa en AMBA para auditar el estado del parque automotor, exigiendo documentación en regla para no afrontar graves penalizaciones económicas.

La VTV es un trámite obligatorio para circular

El cronograma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) renovó su exigencia mensual para la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

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Aquellos titulares de autos o motos con patentes terminadas en 8 disponen de todo el mes de agosto para tramitar la oblea correspondiente y certificar la aptitud mecánica de sus unidades.

Fechas, excepciones y el costo de la infracción El orden de inspecciones asigna un dígito específico a cada período del año (del 2 al 1 entre febrero y noviembre), dejando enero y diciembre libres de citación directa para permitir regularizaciones atrasadas.

El orden de inspecciones asigna un dígito específico a cada período del año (del 2 al 1 entre febrero y noviembre), dejando enero y diciembre libres de citación directa para permitir regularizaciones atrasadas. Superar el límite del turno asignado acarrea severas multas en los controles viales:

Monto de las sanciones: En CABA, marchar sin el trámite aprobado implica faltas que alcanzan las 400 Unidades Fijas (UF) , superando los $379.600 .

Falso amparo del turno: Contar con un turno reservado para una fecha posterior no exime de la multa si la oblea ya expiró. Para ser atendido en la planta verificadora se exige presentar DNI, licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro obligatorio al día y la constancia del turno previa.

Durante el examen técnico se auditan frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces y niveles de emisión de gases. Cualesquiera de estas variables con fallas obligará a reparar el coche y presentarlo a un retesteo.