Con acto propio, Jorge Macri homenajeó a San Martín y reivindicó su legado histórico

El jefe de Gobierno porteño encabezó el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad de San Martín.

El jefe de Gobierno porteño encabezó el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador y reivindicó la libertad, el respeto por la ley y el orden. También apuntó contra quienes, según sostuvo, buscan imponer “el desorden y el caos”.

En la previa del acto que encabezará el presidente Javier Milei , el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , participó este lunes una actividad por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Allí aprovechó la ceremonia para reivindicar uno de los principales ejes de su discurso político: la libertad acompañada por el respeto a la ley y el orden .

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Durante el homenaje realizado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, Macri destacó el legado del Libertador y sostuvo que desde su administración continuarán defendiendo “el camino de la libertad, el respeto por la ley y por el orden”.

El mandatario porteño también volvió a marcar diferencias con quienes, según planteó, buscan imponer un modelo basado en “el desorden y el caos”.

En su discurso, Macri destacó que San Martín entendió que la grandeza de una nación estaba vinculada con la libertad de sus ciudadanos.

“Su vida sigue inspirándonos para cuidar y defender nuestra propia libertad con la misma decisión y también con el mismo coraje, con esfuerzo, con disciplina, con orden”, sostuvo el jefe de Gobierno. Y agregó: “Porque solo donde hay orden las personas pueden elegir su camino y progresar”.

La referencia al orden constituye uno de los ejes que el Gobierno porteño viene utilizando para diferenciar su gestión de otros sectores políticos, especialmente en materia de seguridad y convivencia urbana.

El mandatario porteño utilizó el homenaje al Libertador para reforzar uno de los ejes de su discurso político: libertad, ley, disciplina y orden, en medio de las discusiones sobre el escenario electoral de 2027. GCBA

“La Ciudad de Buenos Aires no se rinde”

Macri también lanzó una definición dirigida a quienes, según su visión, pretenden alterar el estilo de vida de los porteños. “La Ciudad de Buenos Aires no se rinde, vamos a seguir defendiendo nuestro estilo de vida de aquellos que quieren imponer, desde el desorden y el caos, un estilo de vida que esconde sus propias incapacidades”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno porteño no permitirá que “nada ni nadie” quite la libertad a los ciudadanos y remarcó que ese principio constituye una parte fundamental del estilo de vida que busca defender su administración.

El legado de San Martín como mensaje político

Macri utilizó distintas referencias a la figura del Libertador para vincular el homenaje histórico con los valores que pretende instalar desde su gestión.

“San Martín nos enseñó que la libertad se construye, se conquista y se defiende”, afirmó, al recuperar una de las principales enseñanzas que, según planteó, dejó la figura del prócer.

Para el jefe de Gobierno, ese legado continúa vigente y representa un desafío para la Ciudad de Buenos Aires, que debe defender la libertad “con esfuerzo, disciplina y orden”.

Jorge Macri homenajeó a San Martín con un mensaje sobre libertad, ley y orden. GCBA

Un acto con funcionarios, policías, docentes y personal de salud

El homenaje se realizó al pie del monumento a San Martín, en la Plaza que lleva su nombre, y contó con la presencia de autoridades del Gobierno porteño, efectivos policiales, docentes, profesionales de la salud y vecinos.

Macri llegó acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y su esposa, María Belén Ludueña. También participaron distintos integrantes del gabinete porteño.

Durante la ceremonia se reconoció además a integrantes de la Policía de la Ciudad, Bomberos, docentes y trabajadores de la salud, con una mención especial para los profesionales que participaron del primer trasplante renal pediátrico conjunto realizado por dos hospitales públicos porteños. El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional a cargo de Nahuel Pennisi y finalizó con la Marcha de San Lorenzo.

El escenario político de 2027, en el trasfondo

Las definiciones de Macri se producen además mientras el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones de cara al escenario electoral de 2027.

El jefe de Gobierno porteño viene dejando abierta la posibilidad de un entendimiento electoral con el oficialismo nacional, aunque persisten diferencias entre ambos espacios sobre el armado político y las candidaturas.

En ese contexto, el mensaje de Macri durante el homenaje a San Martín volvió a poner en primer plano los conceptos de libertad, orden y respeto por la ley, valores que el mandatario busca convertir en ejes de la identidad política del PRO porteño.