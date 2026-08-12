Evitá multas de hasta $380.000: ¿A quiénes les toca hacer la VTV en agosto?

El trámite controla el estado mecánico y las emisiones del vehículo y es obligatorio para circular en territorio bonaerense.

Agosto marca un nuevo vencimiento en el calendario de la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) . Ciertos vehículos tienen asignado este mes para realizar el control, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, aunque cada jurisdicción tiene sus propias reglas, tarifas y sanciones.

El dato más importante para los conductores es que no existe una única multa nacional por circular con la VTV vencida . La sanción depende del lugar donde está radicado el vehículo y de la normativa local. En CABA, las multas vinculadas con la falta de VTV pueden llegar a unos $380.000, mientras que en Provincia de Buenos Aires el rango es considerablemente mayor y puede alcanzar los $2.271.000.

El cronograma de la VTV establece el mes de vencimiento de acuerdo con el último número de la patente. En agosto corresponde a los dominios terminados en 8 . El mes asignado se mantiene todos los años y no cambia, a pesar de que el propietario haya realizado la inspección unos días antes o después.

La Provincia permite solicitar el turno hasta 30 días antes del mes correspondiente, pero hacer la revisión anticipadamente no modifica el vencimiento. Esto significa que un conductor con patente terminada en 8 puede gestionar su turno antes de agosto, pero la fecha de vencimiento seguirá vinculada al mes que establece el calendario.

Hay, además, una condición que hay que revisar antes de sacar turno: la antigüedad del vehículo . En Provincia de Buenos Aires, los autos particulares de hasta nueve plazas están exentos de la primera VTV hasta cumplir dos años desde la primera matriculación. A partir de ese momento, la verificación es anual . En el caso de las motos , la primera inspección corresponde a partir del año de antigüedad .

Provincia de Buenos Aires

Calendario completo de la VTV según la terminación de la patente

Para quienes quieran anticiparse a los próximos vencimientos, el esquema de la Provincia de Buenos Aires queda organizado de la siguiente manera:

2: febrero

febrero 3: marzo

marzo 4: abril

abril 5: mayo

mayo 6: junio

junio 7: julio

julio 8: agosto

agosto 9: septiembre

septiembre 0: octubre

octubre 1: noviembre

Enero y diciembre no tienen una terminación específica asignada dentro de este esquema. La información surge del portal oficial bonaerense de VTV, que también dispone de un simulador para consultar el vencimiento ingresando la patente y la fecha de matriculación del vehículo.

Una aclaración importante es que el calendario de la patente funciona como referencia general, pero el propietario debe consultar la fecha concreta de vencimiento de su vehículo. El sistema oficial permite verificar la situación de cada unidad antes de solicitar el turno.

¿De cuánto es la multa por circular con la VTV vencida?

Acá aparece una de las principales diferencias entre CABA y Provincia de Buenos Aires. En CABA, las multas por no contar con la VTV o circular con la verificación vencida se calculan en Unidades Fijas. Los valores para agosto ubican la sanción entre aproximadamente $99.499 y $379.996, según la gravedad de la infracción. En territorio bonaerense, en cambio, la sanción es mucho más alta. Circular sin haber realizado la revisión técnica puede ser sancionado con una multa de 300 a 1.000 Unidades Fijas.

Para el bimestre julio-agosto 2026, el valor de la Unidad Fija bonaerense es de $2.271. De esta manera, el piso de 300 UF equivale a $681.300, mientras que el máximo de 1.000 UF alcanza los $2.271.000. Entonces, un conductor bonaerense que circule sin VTV vigente no debe tomar como referencia el límite de $380.000 correspondiente a CABA. La diferencia es sustancial.

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Requisitos y documentación obligatoria para la inspección

Para hacer la VTV en Provincia de Buenos Aires es necesario ir con DNI, cédula verde del vehículo y licencia de conducir vigente. La documentación debe estar actualizada y coincidir con los datos cargados al solicitar el turno. La Provincia también acepta el DNI y la cédula en formato digital a través de Mi Argentina, ya que tienen validez legal.

Además, no es obligatorio que quien lleve el vehículo sea el titular: puede presentarse otra persona siempre que tenga la documentación requerida y su documento de identidad.

En el caso de la primera verificación pueden existir requisitos adicionales vinculados con la documentación del vehículo. La plataforma oficial permite consultar qué corresponde presentar antes de ir. El turno se solicita desde el mismo portal oficial de VTV. Ahí hay que registrarse, cargar los datos del vehículo y seleccionar una planta, una fecha y un horario disponibles. La reserva puede modificarse o cancelarse desde el mismo sistema.