Dónde cargar autos eléctricos en la Argentina en julio de 2026

La cantidad de puntos de recarga crece junto con el avance de los autos a batería, pero la cobertura todavía es limitada y dispersa en el país.

El avance de la movilidad eléctrica en la Argentina empieza a tomar ritmo, aunque aún sobre una base acotada. En los primeros seis meses de 2026 se registraron 3877 patentamientos de autos eléctricos , una cifra que representa el 9% del total de electrificados , pero que implica un fuerte salto del 884% frente al mismo período de 2025 .

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Detrás de este crecimiento aparece un cambio clave en el escenario comercial. La posibilidad de importar hasta 50.000 vehículos electrificados sin pagar el arancel del 35% generó un ingreso más fluido de modelos y marcas, ampliando la oferta disponible y despertando el interés de nuevos usuarios.

En ese contexto, comienzan a destacarse alternativas más accesibles dentro del segmento, como el JMEV Easy 3 , que se posiciona entre los eléctricos de menor precio en el mercado local.

A pesar del crecimiento en ventas, la red de carga todavía avanza a un ritmo más lento. Actualmente hay algo más de 260 estaciones públicas distribuidas en distintas provincias, impulsadas por compañías como YPF, Shell, EPEC, Scame y Chargebox.

En paralelo, el desarrollo privado gana peso: se calcula que existen cerca de 1500 cargadores instalados en viviendas particulares, edificios y complejos residenciales, aunque no existe un registro oficial consolidado.

En paralelo, el desarrollo privado gana peso: se calcula que existen cerca de 1500 cargadores instalados en viviendas particulares, edificios y complejos residenciales, aunque no existe un registro oficial consolidado. Pexels

Uno de los principales problemas es la dispersión de la información. No hay una plataforma única que reúna todos los puntos de carga disponibles, lo que obliga a los usuarios a apoyarse en apps específicas y mapas colaborativos para encontrar dónde recargar.

Esta situación se vuelve especialmente crítica fuera de las grandes ciudades, donde la infraestructura es más escasa y planificar cada trayecto resulta clave.

Mientras tanto, continúan sumándose nuevas iniciativas. Un ejemplo reciente es la puesta en valor de una estación del Automóvil Club Argentino en Villa María, provincia de Córdoba, que incorporó un punto de carga eléctrica como parte de su actualización.

El escenario muestra un crecimiento sostenido, pero con un desafío claro: la red de carga deberá expandirse con mayor velocidad para acompañar la adopción de los vehículos eléctricos en el país.