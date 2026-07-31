Las marcas chinas continúan ganando terreno en el mercado automotor argentino y ya alcanzan una participación significativa. Durante junio, registraron 4621 patentamientos entre autos y comerciales livianos, lo que representa el 10,7% de las 43.199 unidades totales del mes.
El listado completo de autos chinos en la Argentina con precios desde u$s18.900
En junio se patentaron más de 4600 unidades y consolidan su crecimiento con propuestas que combinan precio, tecnología y electrificación.
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El ranking fue liderado por BYD, con 1740 unidades, seguido por Chery (694), BAIC (689), Haval (376) y MG (340). Detrás aparece un universo cada vez más amplio de marcas como Changan, Foton, DFSK, JAC, Jetour, Dongfeng y GAC, entre otras.
Para este cálculo se consideró el origen de las marcas y no el lugar de fabricación de los vehículos. Por eso, modelos producidos en China pero comercializados bajo otras insignias quedaron excluidos. Si se incorporaran, la participación del segmento podría acercarse al 13,5% del mercado.
Tecnología, electrificación y precios competitivos impulsan el crecimiento
El crecimiento de estas marcas ya no se explica únicamente por el precio. En muchos casos, lograron posicionarse con propuestas que destacan por su nivel de equipamiento, innovación tecnológica y opciones electrificadas, segmentos donde algunas automotrices tradicionales aún tienen menor desarrollo en la región.
A esto se suma el impacto del régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados sin arancel del 35%, siempre que cumplan ciertos requisitos, lo que favorece especialmente a los modelos provenientes de China.
Modelos y precios de los autos chinos en el mercado argentino
Haval
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s 30.000
- Jolion 1.5 7dct Supreme: u$s 33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: u$s 28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: u$s 30.990
- H6 2WD: u$s 36.500
- H6 4WD: u$s 39.900
- H6 GT 4WD: u$s 44.400
- H6 HEV Deluxe: u$s 33.500
- H6 HEV Supreme: u$s 35.500
- H6 PRO HEV: u$s 35.500
Ora
- Ora 03 Deluxe: u$s 31.000
JMEV
- Easy 3: u$s 18.900
Poer
- Poer Elite 2WD: u$s 28.730
- Poer Elite 4WD: u$s 32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s 41.990
Tank
- Tank 300: u$s 51.900
Jetour
- X50: u$s 26.600
- T2: u$s 54.900
- T1: u$s 51.900
- Dashing: u$s 38.500
- X70 Plus: u$s 40.500
- X70 1.5T AT: u$s 31.500
BYD
- Dolphin Mini GL: u$s 22.990
- Dolphin Mini GS: u$s 23.990
- Yuan Pro GL: u$s 29.990
- Yuan Pro GS: u$s 30.990
- Song Pro GL: u$s 34.990
- Song Pro GS: u$s 36.990
- Atto 2 DM-i: u$s 31.990
- Shark DMO: u$s 59.990
- Seal U DM-i: u$s 47.990
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: u$s 31.500
- T60 4x2 6MT: u$s 28.900
- T60 4x4 6MT: u$s 31.500
- T60 4x4 6MT Minera: u$s 35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: u$s 38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s 41.500
- T90: u$s 43.000
- T90 EV: u$s 72.000
- D90: u$s 66.000
- eterron 4x4 flagship 102.2 kwh: u$s 80.600
Chery
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s 23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s 25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s 33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: u$s 32.900
- Tiggo 8 Pro Luxury: u$s 46.600
BAIC
- X35 Fashion: u$s 25.500
- X35 Fashion Plus: u$s 27.200
- X35 Luxury: u$s 28.200
- X55 II Luxury: u$s 39.700
- X55 II Plus: u$s 45.700
- X55 II Hybrid: u$s 36.900
- BJ30 Hybrid 4x2: u$s 35.800
- BJ30 Hybrid 4x4: u$s 45.700
- BJ40 3 Puertas: u$s 61.300
- BJ40 Plus: u$s 63.900
- BJ60 Mild Hybrid: u$s 78.600
- U5 Plus: u$s 25.600
- EU 5 - 100% eléctrico: u$s 28.900
- EU5 Plus: u$s 48.700
Arcfox
- T1: u$s 29.500
- Kaola S: u$s 27.200
- T5: u$s 39.600
- S5: u$s 39.800
MG
- MG3 HEV Confort: u$s 23.500
- MG3 HEV Luxury: u$s 25.900
- MG ZS HEV Confort: u$s 27.500
- MG ZS HEV Luxury: u$s 29.900
- MG Cyberster: u$s 130.000
Skywell
- ET5: u$s 48.000
- BE11: u$s 58.000
DFSK
- E5 PHEV: u$s 34.500
- E5 Plus: u$s 33.800
Foton
- Tunland V7 MHEV 4x4 AT: u$s 54.500
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: u$s 57.000
JAC
- S2 MT Intelligent FL: u$s 20.900
- JS2 Luxury LV: u$s 22.900
- JS4 LV: u$s 27.500
- JS4 Flagship: u$s 29.500
- JS6 PHEV Euro VI: u$s 33.900
- JS8 Pro: u$s 36.900
- E30X Luxury: u$s 30.500
- T8 4x4 MT: u$s 34.900
- T9 Luxury: u$s 38.500
Kaiyi
- X3 1.5 Luxury: u$s 22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: u$s 26.000
- X7 1.5 Hybrid: u$s 35.000
- X7 2.0T Luxury: u$s 38.000
Geely
- EX5: u$s 34.800
- Icon: u$s 30.800
Changan
- CS55 Plus PHEV: u$s 32.000
GAC
- GS3 Emzoom: entre u$s 31.900 y u$s 36.500
- GS4 Emkoo HEV: u$s 33.800
- Aion ES: u$s 33.800
- GS8: u$s 60.000
- Emkoo Hybrid GL: u$s 33.800
- S7 PHEV: u$s 74.990
Forthing
- T5 MT: u$s 21.950
- T5 HEV: u$s 36.190
- T5 EVO: u$s 36.840
- U-Tour: u$s 40.221
- Friday REEV: u$s 32.300
- U-Tour Hybrid: u$s 43.957
- Friday EREV Luxury: u$s 37.855
Dongfeng
- Box: u$s 29.700
- Mage: u$s 34.400
- Huge: u$s 36.700
Lynk & Co
- Lynk&Co 01: u$s 37.900
- Lynk&Co 06: u$s 32.800
- Lynk&Co 08: u$s 63.200
Rely
- R8 Comfort 4x4 CD MT: u$s 32.000
- R8 Comfort 4x4 CD AT: u$s 34.000
- R8 Luxury 4x4 CD MT: u$s 36.500
- R8 Limited 4x4 CD AT: u$s 39.500
Leapmotor
- B10: u$s 31.990
- C10: u$s 35.500
Con una oferta cada vez más amplia y diversa, las marcas chinas consolidan su posicionamiento en el mercado argentino, impulsadas por la combinación de precio, tecnología y electrificación, factores que explican su crecimiento sostenido.