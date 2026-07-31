SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de julio 2026 - 09:08

El listado completo de autos chinos en la Argentina con precios desde u$s18.900

En junio se patentaron más de 4600 unidades y consolidan su crecimiento con propuestas que combinan precio, tecnología y electrificación.

Los autos chinos crecen en el país&nbsp;

Los autos chinos crecen en el país 

Las marcas chinas continúan ganando terreno en el mercado automotor argentino y ya alcanzan una participación significativa. Durante junio, registraron 4621 patentamientos entre autos y comerciales livianos, lo que representa el 10,7% de las 43.199 unidades totales del mes.

El ranking fue liderado por BYD, con 1740 unidades, seguido por Chery (694), BAIC (689), Haval (376) y MG (340). Detrás aparece un universo cada vez más amplio de marcas como Changan, Foton, DFSK, JAC, Jetour, Dongfeng y GAC, entre otras.

Informate más

Para este cálculo se consideró el origen de las marcas y no el lugar de fabricación de los vehículos. Por eso, modelos producidos en China pero comercializados bajo otras insignias quedaron excluidos. Si se incorporaran, la participación del segmento podría acercarse al 13,5% del mercado.

Tecnología, electrificación y precios competitivos impulsan el crecimiento

El crecimiento de estas marcas ya no se explica únicamente por el precio. En muchos casos, lograron posicionarse con propuestas que destacan por su nivel de equipamiento, innovación tecnológica y opciones electrificadas, segmentos donde algunas automotrices tradicionales aún tienen menor desarrollo en la región.

A esto se suma el impacto del régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados sin arancel del 35%, siempre que cumplan ciertos requisitos, lo que favorece especialmente a los modelos provenientes de China.

Modelos y precios de los autos chinos en el mercado argentino

Haval

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s 30.000
  • Jolion 1.5 7dct Supreme: u$s 33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: u$s 28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: u$s 30.990
  • H6 2WD: u$s 36.500
  • H6 4WD: u$s 39.900
  • H6 GT 4WD: u$s 44.400
  • H6 HEV Deluxe: u$s 33.500
  • H6 HEV Supreme: u$s 35.500
  • H6 PRO HEV: u$s 35.500

Ora

  • Ora 03 Deluxe: u$s 31.000

JMEV

  • Easy 3: u$s 18.900

Poer

  • Poer Elite 2WD: u$s 28.730
  • Poer Elite 4WD: u$s 32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s 41.990

Tank

  • Tank 300: u$s 51.900

Jetour

  • X50: u$s 26.600
  • T2: u$s 54.900
  • T1: u$s 51.900
  • Dashing: u$s 38.500
  • X70 Plus: u$s 40.500
  • X70 1.5T AT: u$s 31.500

BYD

  • Dolphin Mini GL: u$s 22.990
  • Dolphin Mini GS: u$s 23.990
  • Yuan Pro GL: u$s 29.990
  • Yuan Pro GS: u$s 30.990
  • Song Pro GL: u$s 34.990
  • Song Pro GS: u$s 36.990
  • Atto 2 DM-i: u$s 31.990
  • Shark DMO: u$s 59.990
  • Seal U DM-i: u$s 47.990

Maxus

  • T60 CS 4x4 6MT: u$s 31.500
  • T60 4x2 6MT: u$s 28.900
  • T60 4x4 6MT: u$s 31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: u$s 35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: u$s 38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s 41.500
  • T90: u$s 43.000
  • T90 EV: u$s 72.000
  • D90: u$s 66.000
  • eterron 4x4 flagship 102.2 kwh: u$s 80.600

Chery

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s 23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s 25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s 33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: u$s 32.900
  • Tiggo 8 Pro Luxury: u$s 46.600

BAIC

  • X35 Fashion: u$s 25.500
  • X35 Fashion Plus: u$s 27.200
  • X35 Luxury: u$s 28.200
  • X55 II Luxury: u$s 39.700
  • X55 II Plus: u$s 45.700
  • X55 II Hybrid: u$s 36.900
  • BJ30 Hybrid 4x2: u$s 35.800
  • BJ30 Hybrid 4x4: u$s 45.700
  • BJ40 3 Puertas: u$s 61.300
  • BJ40 Plus: u$s 63.900
  • BJ60 Mild Hybrid: u$s 78.600
  • U5 Plus: u$s 25.600
  • EU 5 - 100% eléctrico: u$s 28.900
  • EU5 Plus: u$s 48.700

Arcfox

  • T1: u$s 29.500
  • Kaola S: u$s 27.200
  • T5: u$s 39.600
  • S5: u$s 39.800

MG

  • MG3 HEV Confort: u$s 23.500
  • MG3 HEV Luxury: u$s 25.900
  • MG ZS HEV Confort: u$s 27.500
  • MG ZS HEV Luxury: u$s 29.900
  • MG Cyberster: u$s 130.000

Skywell

  • ET5: u$s 48.000
  • BE11: u$s 58.000

DFSK

  • E5 PHEV: u$s 34.500
  • E5 Plus: u$s 33.800

Foton

  • Tunland V7 MHEV 4x4 AT: u$s 54.500
  • Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: u$s 57.000

JAC

  • S2 MT Intelligent FL: u$s 20.900
  • JS2 Luxury LV: u$s 22.900
  • JS4 LV: u$s 27.500
  • JS4 Flagship: u$s 29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: u$s 33.900
  • JS8 Pro: u$s 36.900
  • E30X Luxury: u$s 30.500
  • T8 4x4 MT: u$s 34.900
  • T9 Luxury: u$s 38.500

Kaiyi

  • X3 1.5 Luxury: u$s 22.000
  • X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: u$s 26.000
  • X7 1.5 Hybrid: u$s 35.000
  • X7 2.0T Luxury: u$s 38.000

Geely

  • EX5: u$s 34.800
  • Icon: u$s 30.800

Changan

  • CS55 Plus PHEV: u$s 32.000

GAC

  • GS3 Emzoom: entre u$s 31.900 y u$s 36.500
  • GS4 Emkoo HEV: u$s 33.800
  • Aion ES: u$s 33.800
  • GS8: u$s 60.000
  • Emkoo Hybrid GL: u$s 33.800
  • S7 PHEV: u$s 74.990

Forthing

  • T5 MT: u$s 21.950
  • T5 HEV: u$s 36.190
  • T5 EVO: u$s 36.840
  • U-Tour: u$s 40.221
  • Friday REEV: u$s 32.300
  • U-Tour Hybrid: u$s 43.957
  • Friday EREV Luxury: u$s 37.855

Dongfeng

  • Box: u$s 29.700
  • Mage: u$s 34.400
  • Huge: u$s 36.700

Lynk & Co

  • Lynk&Co 01: u$s 37.900
  • Lynk&Co 06: u$s 32.800
  • Lynk&Co 08: u$s 63.200

Rely

  • R8 Comfort 4x4 CD MT: u$s 32.000
  • R8 Comfort 4x4 CD AT: u$s 34.000
  • R8 Luxury 4x4 CD MT: u$s 36.500
  • R8 Limited 4x4 CD AT: u$s 39.500

Leapmotor

  • B10: u$s 31.990
  • C10: u$s 35.500

Con una oferta cada vez más amplia y diversa, las marcas chinas consolidan su posicionamiento en el mercado argentino, impulsadas por la combinación de precio, tecnología y electrificación, factores que explican su crecimiento sostenido.

Te puede interesar

Otras noticias