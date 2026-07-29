Electromovilidad en Argentina: crece la oferta, pero la demanda todavía no acompaña + Agregar ámbito en









La industria acelera la llegada de nuevas tecnologías, pero el ritmo de adopción muestra que el cambio todavía no es uniforme.

El mercado eléctrico aguarda por una red de carga amplificada en el país

El avance de la electromovilidad en la Argentina refleja una dinámica particular: la industria está empujando el cambio más rápido que el propio mercado. Durante el primer semestre de 2026, la oferta de vehículos electrificados creció de manera significativa, con la incorporación de 50 nuevos modelos y una cartera total que ya alcanza las 145 opciones disponibles.

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Sin embargo, este salto en variedad no implica necesariamente una adopción homogénea de todas las tecnologías. La expansión está fuertemente concentrada en vehículos eléctricos y enchufables, que representan el 72% de los nuevos lanzamientos, marcando el rumbo hacia donde se dirige la industria.

Una transición en etapas El comportamiento del mercado muestra que la electrificación avanza, pero en fases. Mientras las automotrices amplían su oferta con propuestas más avanzadas, los consumidores continúan priorizando soluciones intermedias que combinan tecnología y practicidad.

Infraestructura, costos y hábitos: los límites del cambio Uno de los factores clave es la infraestructura. Con alrededor de 260 puntos de carga en todo el país —y una baja proporción de carga rápida—, el desarrollo aún no acompaña el ritmo de expansión de la oferta.

Uno de los factores clave es la infraestructura. Con alrededor de 260 puntos de carga en todo el país —y una baja proporción de carga rápida—, el desarrollo aún no acompaña el ritmo de expansión de la oferta. puntoev.com.ar A esto se suman variables económicas y culturales: costos de acceso, autonomía percibida y hábitos de uso que todavía favorecen opciones más tradicionales dentro del universo electrificado.

Una industria que mira a futuro Este desfasaje no necesariamente representa un problema, sino una característica típica de los procesos de cambio tecnológico. La oferta suele anticiparse a la demanda, preparando el terreno para una adopción más amplia en el mediano plazo. En ese contexto, el mercado argentino de electrificados muestra una señal clara: la transformación ya comenzó, pero todavía transita una etapa de ajuste entre lo que la industria propone y lo que el usuario está dispuesto a incorporar.