Los autos eléctricos más patentados en el primer semestre: liderazgo híbrido y dominio chino

Este segmento creció con fuerza, pero la distribución de ventas muestra diferencias marcadas entre tecnologías: los HEV lideran en volumen, mientras que los eléctricos y enchufables presentan alta concentración en pocos modelos.

El crecimiento de la electromovilidad en la Argentina durante el primer semestre de 2026 no solo se reflejó en el volumen total, sino también en la configuración del ranking de los modelos más patentados.

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Con 42.238 unidades vendidas (+339,4% interanual) , el segmento consolidó su expansión, aunque con dinámicas distintas según el tipo de motorización. Los híbridos no enchufables (HEV) continúan siendo el pilar del mercado , explicando más de la mitad de las operaciones.

Dentro de los híbridos tradicionales, el liderazgo ya no está tan concentrado como en años anteriores. Si bien históricamente dominado por modelos de Toyota , en 2026 se observa una mayor diversificación.

Entre los modelos más patentados aparecen nuevas propuestas que ganaron volumen, como el Ford Territory híbrido y el BAIC BJ30 , que recortaron la histórica hegemonía del Corolla y Corolla Cross . En conjunto, los seis modelos más vendidos explican cerca del 77% del segmento, mostrando un proceso de apertura.

En contraste, los segmentos más nuevos presentan una fuerte concentración. En los vehículos 100% eléctricos (BEV), dos modelos de BYD dominan ampliamente el mercado: el Dolphin Mini y el Yuan Pro concentran alrededor del 75% de las ventas.

Este fenómeno refleja tanto la agresividad comercial de las marcas chinas como el impacto del régimen de importación con arancel reducido, que favorece vehículos de menor precio.

En los híbridos enchufables (PHEV), la situación es similar. Cuatro modelos —entre ellos el BYD Atto 2, el Song Pro y el Chevrolet Captiva— concentran cerca del 88% del total del segmento, que además fue el de mayor crecimiento interanual.

Mild hybrid: el segmento más atomizado

Por su parte, los mild hybrid (MHEV) muestran una estructura más fragmentada. Once modelos explican el 80% de las ventas, liderados por propuestas como el Chery Tiggo 7 y el Renault Arkana.

Este segmento se expandió con fuerza tras los cambios regulatorios que ampliaron el universo de vehículos alcanzados por beneficios arancelarios, permitiendo la entrada de opciones más accesibles y de mayor volumen.

El peso del origen y la nueva competencia

Uno de los rasgos más marcados del ranking es el predominio de vehículos de origen chino en las tecnologías más nuevas. Las marcas de ese país concentran cerca del 90% del segmento eléctrico y más del 75% en los enchufables, mientras que su participación es menor en híbridos tradicionales.

Este esquema responde tanto a precios más competitivos como a la estructura del régimen vigente, que favorece unidades con valores FOB más bajos.

Un mercado que cambia de referentes

El avance de nuevos modelos y marcas está redefiniendo el mapa de liderazgo. Mientras los híbridos tradicionales entran en una etapa de mayor competencia, los eléctricos y enchufables aún se encuentran en fase de consolidación, con pocos jugadores dominantes.

La evolución del ranking en los próximos meses dependerá de factores clave como la ampliación del cupo, los cambios en el tope FOB y el desarrollo de la infraestructura de carga, variables que podrían alterar el equilibrio actual y abrir el juego a nuevos competidores.