Dejó su Tesla Cybertruck enchufado dos semanas y no volvió a encender: ¿qué pasó realmente?

Un propietario creyó que el calor había dañado la batería de su camioneta, pero el diagnóstico técnico reveló una causa muy diferente.

El Cybertruck permaneció conectado durante dos semanas, pero la falla no estuvo relacionada con la batería principal, sino con un componente del sistema eléctrico.

Un Tesla Cybertruck permaneció conectado al cargador durante dos semanas mientras su propietario estaba de vacaciones. Al regresar a su casa en Arizona, el vehículo no respondía, no podía encenderse y la aplicación de Tesla indicaba que había perdido comunicación con la camioneta varios días antes.

El episodio generó preocupación entre otros dueños de vehículos eléctricos, ya que la primera sospecha fue que las altas temperaturas y el tiempo prolongado de carga habían provocado un daño en la batería . Sin embargo, la revisión técnica descartó esa hipótesis.

Tras la asistencia del servicio oficial, el vehículo fue remolcado a un centro de reparación , donde los especialistas identificaron el verdadero origen de la falla.

El caso tuvo como protagonista a AJ Esguerra , quien dejó su Cybertruck enchufado antes de viajar durante dos semanas. Al volver, descubrió que la camioneta no respondía a los comandos y que la aplicación había dejado de comunicarse con el vehículo once días antes.

Ante la imposibilidad de ponerlo en marcha, el propietario compartió su experiencia en un grupo de usuarios de Cybertruck y solicitó asistencia mediante la aplicación oficial de Tesla. El servicio técnico logró reactivar parcialmente el sistema y trasladó la unidad para realizar un diagnóstico completo.

¿El calor extremo y la carga continua dañaron la batería principal?

Como el vehículo permaneció estacionado en Arizona durante varios días de altas temperaturas, el dueño creyó que el calor extremo, combinado con la carga permanente, había afectado la batería principal.

Sin embargo, Tesla descartó esa posibilidad. Según el diagnóstico, dejar el Cybertruck conectado durante períodos prolongados no provocó el desperfecto. De hecho, el fabricante recomienda mantener el vehículo enchufado cuando no se utiliza durante varios días para conservar el nivel de carga y gestionar correctamente la temperatura de la batería.

El diagnóstico técnico de Tesla: ¿por qué falló el convertidor de potencia?

Después de inspeccionar la camioneta, los técnicos determinaron que la avería se encontraba en el convertidor de potencia y no en la batería de alto voltaje. Ese componente presentó una falla que impidió el funcionamiento normal del vehículo.

De acuerdo con el propietario, Tesla realizó la reparación sin costo al considerar que el desperfecto no había sido ocasionado por el uso del vehículo, ni por haber permanecido conectado al cargador. Una vez reemplazado el componente, el Cybertruck volvió a funcionar con normalidad.

Sistema de bajo voltaje vs. batería de alta tensión: la clave del problema

Los vehículos eléctricos cuentan con dos sistemas eléctricos diferentes. La batería de alta tensión alimenta el motor y permite la propulsión, mientras que un sistema de bajo voltaje suministra energía a las computadoras, cerraduras, pantallas y demás módulos electrónicos.

Cuando este último sistema presenta una falla, el vehículo puede quedar completamente inmovilizado aunque la batería principal conserve autonomía suficiente. En el caso del Cybertruck de Esguerra, el problema estuvo relacionado con ese circuito y no con la batería destinada a la conducción.

El propio manual de Tesla indica que el Cybertruck puede permanecer enchufado durante largos períodos y que el sistema interrumpe automáticamente la carga cuando alcanza el límite configurado por el usuario. Además, recomienda mantener un nivel cercano al 50% durante almacenamientos prolongados y evitar que la batería permanezca mucho tiempo completamente cargada o descargada.

El caso, por lo tanto, no demuestra que dejar un vehículo eléctrico conectado sea perjudicial. Según el diagnóstico del fabricante, se trató de una falla puntual del convertidor de potencia que coincidió con el período en que la camioneta permaneció estacionada durante las vacaciones.