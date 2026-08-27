Tesla incrementa el precio del los dos modelos de Cybertruck

La empresa aumentó US$5.000 el precio de dos versiones del Cybertruck en Estados Unidos, en medio de una demanda que no termina de despegar.

Tesla volvió a subir el precio de dos versiones de la Cybertruck en Estados Unidos. El incremento es de US$5.000 y alcanza tanto al modelo de motor dual como a la variante con tracción en las cuatro ruedas.

Con la nueva actualización, la camioneta eléctrica parte de los US$74.990 para la versión de motor dual, mientras que la opción de tracción total quedó en US$84.990 . Los valores anteriores eran de US$69.990 y US$79.990, respectivamente.

El movimiento llega después de varios cambios en la estrategia comercial del vehículo desde su lanzamiento. La camioneta, presentada como una alternativa diferente dentro del segmento de las pickups, también atravesó distintos retiros del mercado y cuestionamientos relacionados con su calidad.

La Cybertruck de motor dual pasó de costar US$69.990 a US$74.990 . El aumento representa US$5.000 adicionales para quienes quieran acceder a esta configuración.

En el caso de la versión con tracción en las cuatro ruedas , el precio ascendió de US$79.990 a US$84.990 . Ambas modificaciones fueron reflejadas en el sitio oficial de Tesla para el mercado estadounidense.

Los cambios no alcanzan solamente a estas dos configuraciones. La compañía ya había realizado modificaciones importantes en el precio de la gama desde la llegada de la Cybertruck al mercado, con subas y bajas que fueron modificando el posicionamiento del modelo.

Márgenes de beneficio vs. demanda: ¿por qué Tesla vuelve a subir precios?

La decisión se produce en un momento en el que la demanda de la Cybertruck viene siendo uno de los principales desafíos para Tesla. El interés inicial que generó su diseño y la expectativa alrededor del lanzamiento no se tradujeron en un crecimiento sostenido de las ventas.

La empresa también utilizó distintas estrategias de precios para intentar ampliar el público. En febrero, por ejemplo, lanzó una versión de motor dual por US$59.990, aunque Elon Musk había señalado que ese valor promocional estaría disponible durante un período limitado.

Otro antecedente fue el Cyberbeast, la variante más potente de la línea. En agosto de 2025, Tesla había aplicado un aumento de US$15.000 y llevó su precio hasta US$114.990. En febrero de este año, la compañía dio marcha atrás con esa suba.

Así, los movimientos de precios muestran una estrategia que fue cambiando con el tiempo. Tesla busca encontrar un punto entre el valor de venta, los costos de producción y una demanda que todavía no alcanzó las expectativas que rodearon al lanzamiento de la camioneta.

¿Vale la pena comprar el Cybertruck tras las constantes subidas y retiradas del mercado?

Para un comprador en Estados Unidos, la nueva actualización implica destinar US$5.000 más para acceder a las versiones de motor dual y tracción total. Esto hace que el precio sea un factor todavía más importante frente a otras alternativas disponibles en el mercado de camionetas eléctricas.

También pesa el historial reciente del modelo. Desde su lanzamiento en 2023, la Cybertruck tuvo varios retiros del mercado y enfrentó inconvenientes vinculados con controles de calidad. Estos antecedentes pueden ser relevantes para quienes priorizan confiabilidad y costos de mantenimiento al momento de elegir un vehículo.

A favor, Tesla mantiene una propuesta muy distinta a la de las pickups tradicionales, con un diseño llamativo y tecnología propia de la marca. Sin embargo, con los precios actuales y los cambios frecuentes en su valor, la conveniencia de comprarla dependerá de cuánto valore cada usuario esas características frente al precio final y las alternativas disponibles.