Usuarios de Tesla sobre la llegada de la marca al país: "Va a transformar todo, pero hay un problema grande"

El desembarco de la firma de Elon Musk genera expectativas en el mercado local, mientras clientes y referentes analizan sus principales desafíos.

El arribo de Tesla en la Argentina comenzó a tomar forma concreta. La compañía liderada por Elon Musk ya constituyó su filial local y designó a Joaquín Lizarralde como Country Manager para Argentina y Uruguay, aunque todavía no definió una fecha oficial de inicio de operaciones comerciales.

El esquema inicial prevé un ingreso gradual al mercado: primero con infraestructura de carga y luego con la venta de vehículos eléctricos.

En esta primera etapa, el foco estará puesto en el desarrollo de una red de cargadores rápidos , con posibles acuerdos estratégicos con empresas locales como YPF .

El objetivo es resolver una de las principales limitaciones del mercado argentino: la disponibilidad de puntos de carga fuera de los grandes centros urbanos.

Entre los modelos que podrían llegar inicialmente figuran el Model 3 y el Model Y , dos de los vehículos eléctricos más vendidos de la marca a nivel global.

La presencia en Uruguay

Tesla ya comenzó a operar de forma oficial en Uruguay, donde en julio de 2026 realizó su presentación en Montevideo y dio inicio a su actividad comercial en el país.

La compañía puso en marcha una agenda de eventos locales y habilitó información sobre puntos de entrega para clientes uruguayos, en el marco de su desembarco regional. Sin embargo, la red de cargadores rápidos aún se encuentra en desarrollo y se prevé su expansión progresiva en el corto plazo.

Tesla se prepara para su desembarco en la Argentina.

En esta primera etapa, los modelos Model 3 y Model Y fueron los elegidos para el mercado vecino, lo que permite dimensionar el perfil de productos con los que la marca inicia su presencia en la región. De todos modos, esto no implica necesariamente que esos mismos vehículos sean los que lleguen a la Argentina, ya que aún deben definirse aspectos clave como la estrategia comercial, la homologación y las condiciones de importación, aunque todo indicaría que sí serían los modelos iniciales para la estrategia de la marca en nuestro país.

“Es innovador y genera un debate sobre el futuro del auto”

En ese contexto, Manuel, usuario de Tesla Cybertruck en el país, destacó el impacto tecnológico del vehículo y su propuesta diferencial, que se asemejan a los que ofrecen los modelos que ingresarían al país.

“Puntos principales obviamente, lo innovador que es, todos los sistemas de seguridad que tiene. A mí desde el punto de vista del diseño, si bien es controversial, me encanta porque instala la discusión desde muchos puntos de vista".

Sobre el comportamiento del vehículo, agregó: “Es muy cómodo manejarlo, independientemente además que tiene dirección en las cuatro ruedas, con lo cual se maneja muy ágilmente en la ciudad. Y con la suspensión al ser neumática es regulable en dureza, podés viajar muy cómodo en la autopista también”.

Entre las limitaciones actuales, señaló que su arribo "va a transformar todo, pero hay un problema grande", haciendo clara referencia la infraestructura: “El punto en contra es la falta de infraestructura. En Jujuy el único cargador que hay por ahora es el mío, en Tucumán hay uno o dos, en Salta hay uno. Falta mucho desarrollo todavía"

Aun así, marcó una tendencia positiva: “Ya se disparó el proceso de instalación de cargadores en YPF, lo cual va a acelerar la electromovilidad". Y proyectó el impacto a futuro: “Tesla es pionera en conducción autónoma y eso va a cambiar el transporte en el corto plazo y reducir la siniestralidad. Hoy ya es una realidad en Estados Unidos”.

Por último, también destacó el factor económico de uso: “El costo por kilowatt sigue siendo mucho más barato que el combustible fósil, lo que genera un ahorro importante en el uso diario”.

Cómo es el Cybertruck de Tesla, el modelo que ya circula en la Argentina

El Tesla Cybertruck es una pick up 100% eléctrica de diseño disruptivo y enfoque tecnológico, que ya cuenta con menos de diez unidades en Argentina. Entre sus propietarios aparecen figuras como el streamer Coscu, la influencer Barby Franco y el diputado Manuel Quintar, además del empresario Málek Fara.

El Tesla Cybertruck es una pick up 100% eléctrica de diseño disruptivo y enfoque tecnológico, que ya cuenta con menos de diez unidades en la Argentina.

Se trata de una de las propuestas más innovadoras de Tesla, con una estética angular y una estructura reforzada que prioriza resistencia y durabilidad. Su mecánica eléctrica ofrece altas prestaciones, gran capacidad de carga y un comportamiento pensado tanto para uso urbano como exigente.

Entre sus principales características se destacan:

Aceleración : desde 0 a 96 km/h en apenas 2,6 segundos en su versión más potente

: desde 0 a 96 km/h en apenas 2,6 segundos en su versión más potente Autonomía : hasta unos 523 kilómetros según configuración

: hasta unos 523 kilómetros según configuración Capacidad de remolque : entre 3.400 y casi 5.000 kg

: entre 3.400 y casi 5.000 kg Carga rápida: recuperación de hasta el 50% de batería en unos 15 minutos

Presencia exclusiva y desafíos locales

Con un valor cercano a los u$s126.000, el Cybertruck se posiciona como un vehículo de nicho en el país. Su presencia todavía es limitada y enfrenta obstáculos como la falta de infraestructura de carga y dificultades para su patentamiento, lo que en algunos casos obliga a circular con registros del exterior.

Aun así, su llegada marca una tendencia: la electrificación también empieza a tener referentes de alto impacto en el mercado local, incluso antes del desembarco oficial de la marca.

“Tesla tiene una estrategia más integral que sus competidores”

Por su parte, Málek Fara, importador de la marca en el país, analizó el posicionamiento de Tesla frente a la competencia global y su llegada al mercado local.

“Tesla puede ocupar un lugar muy importante en la Argentina porque tiene algo que no se construye rápido: marca, trayectoria, tecnología probada y millones de vehículos circulando en el mundo”.

El esquema inicial del desembarco prevé un ingreso gradual al mercado: primero con infraestructura de carga y luego con la venta de vehículos eléctricos.

Al mismo tiempo, remarcó el crecimiento de los fabricantes chinos y la inevitable comparación con la marca: “Los fabricantes chinos evolucionaron de manera extraordinaria. Hoy producen vehículos eléctricos excelentes, con niveles de equipamiento y tecnología impensados hace pocos años. Subestimarlos sería un error”.

Sin embargo, marcó una diferencia competitiva: “Tesla todavía está un escalón arriba en calidad, madurez del producto, ecosistema tecnológico y respaldo de marca”.

Infraestructura antes que ventas

Fara también destacó la estrategia de ingreso al país: “Antes de comenzar la comercialización, Tesla está trabajando en la red de carga junto a YPF, buscando resolver uno de los principales condicionantes del uso de un eléctrico en Argentina: la carga en ruta”. Y profundizó en la lógica del negocio: “Eso habla de una manera distinta de entender el mercado. No se trata solo de vender autos, sino de construir el ecosistema necesario para que funcionen correctamente”.

Además, remarcó la diferencia frente a otros actores: “Tesla no está llegando solamente a vender vehículos, sino a desarrollar infraestructura, servicio, diagnóstico, actualizaciones y experiencia de usuario”.

Y concluyó: “No es solo una cuestión de ficha técnica. Un auto es la integración de ingeniería, software, seguridad, eficiencia y respaldo. En eso Tesla tiene años de ventaja”.

Un mercado en expansión

El desembarco de Tesla se da en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en la Argentina, con la llegada de nuevas marcas internacionales, especialmente chinas, y una mayor disponibilidad de modelos híbridos y electrificados.

El desarrollo de infraestructura, los incentivos y la apertura del mercado serán determinantes para definir el ritmo de adopción en los próximos años.