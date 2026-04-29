Autos en la Argentina: leve recuperación, presión externa y apuesta tecnológica

Tras un período de bajo dinamismo, el sector automotor local comienza a mostrar signos de mejora impulsados por exportaciones, inversiones y acuerdos regionales, aunque aún enfrenta limitaciones estructurales.

La industria automotriz argentina atraviesa en 2026 una etapa de recomposición gradual, luego de un ciclo marcado por la desaceleración productiva. Con la actividad retomando ritmo en plantas clave de Córdoba y Buenos Aires , el sector busca consolidar una recuperación apoyada en la demanda externa y en mejoras operativas.

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Durante 2025, la producción superó las 450.000 unidades, según la ADEFA , con una caída interanual, pero con un cierre más dinámico en los últimos meses. Ese envión permitió iniciar 2026 con mayores niveles de actividad, favorecidos por la normalización en el abastecimiento de autopartes y el incremento de turnos en fábricas de Stellantis y Renault , dos actores centrales del entramado local.

El polo industrial cordobés se mantiene como motor del crecimiento. Las plantas de Ferreyra y Santa Isabel recibieron fuertes inversiones durante 2025, orientadas a modernizar líneas y adaptar procesos a estándares globales. Este proceso ya impacta en los niveles de exportación, con subas interanuales que comienzan a consolidarse en 2026.

Sin embargo, el mercado interno sigue limitado, con mayor dinamismo en utilitarios y vehículos comerciales, lo que condiciona el desarrollo pleno del sector.

El vínculo con Brasil continúa siendo determinante para la evolución de la industria automotriz argentina . Más de dos tercios de las exportaciones tienen como destino ese país, en el marco del acuerdo automotor del Mercosur , que regula el intercambio bilateral.

En 2026, ambos gobiernos avanzaron en la extensión de este régimen hasta 2027, buscando sostener el equilibrio comercial y fomentar la integración productiva. Modelos como el Fiat Cronos y el Renault Kangoo siguen liderando los envíos al mercado brasileño.

fiat-cronos-2025.webp Modelos como el Fiat Cronos y el Renault Kangoo siguen liderando los envíos al mercado brasileño.

Además, se analizan proyectos conjuntos para el desarrollo de componentes, incluyendo baterías, con posibles alianzas industriales en regiones como Minas Gerais.

Transformación tecnológica y transición energética

Uno de los mayores retos es la modernización. Actualmente, la mayoría de los vehículos producidos en el país sigue siendo de combustión interna, aunque crece la participación de opciones híbridas.

El objetivo oficial es incrementar la proporción de unidades con tecnologías más limpias, aunque persisten obstáculos como los altos costos logísticos y la escasa infraestructura de carga eléctrica. En paralelo, la digitalización de procesos productivos y comerciales genera nuevas demandas laborales, especialmente en perfiles técnicos.

Las proyecciones indican que la industria automotriz argentina podría expandirse alrededor de un 4% en 2026, con potencial de acercarse a las 480.000 unidades hacia 2027 si el contexto externo acompaña.

El trabajo conjunto entre el Gobierno, ADEFA y SMATA apunta a sostener incentivos a la inversión y fortalecer la cadena autopartista, que aún tiene baja participación en el valor final de los vehículos.

En este escenario, la digitalización del negocio también gana terreno, con ventas online y financiamiento digital en expansión.

Más allá de los números, el sector sigue siendo clave en términos de empleo y desarrollo industrial. Con decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, la actividad automotriz refleja las tensiones de la economía local, pero también su capacidad de adaptación.

La combinación de integración regional, innovación tecnológica y fortalecimiento de proveedores será determinante para que la industria automotriz argentina consolide su recuperación y mantenga su peso dentro del esquema productivo del país.