Jeep presenta el nuevo Avenger: diseño robusto, tecnología y sello clásico de la marca + Seguir en









El SUV compacto combina rasgos icónicos de la marca con una estética moderna, destacándose por su iluminación distintiva y detalles pensados para el uso urbano y off-road.

El nuevo Jeep Avenger

El nuevo Jeep Avenger fue revelado oficialmente con todos los detalles de su diseño exterior, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de la marca en el segmento de los SUV compactos. Su debut se dio tras ser elegido como vehículo oficial del evento “Todo Mundo no Rio”, en Río de Janeiro, donde ya había generado expectativa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este modelo incorpora elementos clásicos de Jeep, como la tradicional parrilla de siete ranuras, ahora con iluminación integrada, junto a un conjunto óptico que aporta una identidad renovada. Las luces traseras en forma de X refuerzan esa combinación entre herencia y modernidad que la marca busca transmitir.

Nuevo Jeep: diseño pensado para destacar dentro y fuera del asfalto El Avenger, que será lanzado en la Argentina en agosto, no solo apuesta a lo estético, sino también a la funcionalidad. Presenta pasos de rueda con diseño trapezoidal, paragolpes robustos y una configuración que mejora los ángulos de ataque y salida, además de ofrecer una buena altura libre al suelo, características clave para un uso versátil.

jeep va 2 El Avenger, que será lanzado en la Argentina en agosto, no solo apuesta a lo estético, sino también a la funcionalidad. Presenta pasos de rueda con diseño trapezoidal, paragolpes robustos y una configuración que mejora los ángulos de ataque y salida, además de ofrecer una buena altura libre al suelo, características clave para un uso versátil.

Entre sus detalles más destacados también aparecen las barras de techo, la opción de pintura bitono y las llantas de aleación de 18 pulgadas con terminación diamantada, que aportan un perfil más sofisticado sin perder el espíritu aventurero.

Con este lanzamiento, Jeep busca reforzar su presencia global con un modelo que equilibra tradición, tecnología y diseño, adaptado tanto a la ciudad como a terrenos más exigentes.