Récord: los patentamientos de motos se dispararon más de 50% en abril

Con 80.737 unidades, el mercado de motovehículos marcó el mejor abril de su historia y consolidó un crecimiento sostenido impulsado por la financiación y la demanda de modelos económicos.

El mercado de motovehículos en la Argentina atraviesa un momento de fuerte expansión. Según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , durante abril de 2026 se patentaron 80.737 unidades , lo que representa un crecimiento interanual del 51,5% frente a las 53.276 registradas en el mismo mes de 2025.

Además, en la comparación mensual también se verificó una suba del 2,1% , ya que en marzo se habían registrado 79.115 unidades . De esta manera, el acumulado del primer cuatrimestre alcanza las 301.962 motos , un 47,5% más que en igual período del año pasado.

El presidente de ACARA , Sebastián Beato , destacó el fenómeno y lo calificó como “notable”, al remarcar que abril se convirtió en el mes con mayor nivel de patentamientos de la historia, superando incluso a marzo, que ya había marcado un récord tras casi una década.

En cuanto a las marcas, Honda se mantuvo en lo más alto con 14.440 unidades , seguida por Gilera con 10.280 , que recuperó el segundo lugar. Motomel quedó tercera con 9.908 , mientras que Keller (8.885) y Corven (7.778) completaron el top cinco.

En el ranking por modelos también hubo movimientos importantes. La Gilera Smash lideró abril con 7.625 unidades, apenas por encima de la Keller KN 110-8 (7.620). En tercer lugar quedó la histórica Honda Wave con 7.395, que cedió el liderazgo tras años de dominio.

Más atrás se ubicaron la Corven Energy 110 (5.215) y la Motomel B110 (5.123), en un listado dominado por motos de baja cilindrada.

El crecimiento del sector está fuertemente vinculado al acceso a financiación y a la búsqueda de alternativas de movilidad más económicas. Según Beato, si las condiciones crediticias se mantienen favorables, el segmento podría sostener este ritmo e incluso expandirse hacia categorías de mayor cilindrada.