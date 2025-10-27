El SUV chino con 1.400 km de autonomía que podría desembarcar en la Argentina







Con la expansión de las automotrices chinas hacia América Latina, no se descarta que la marca llegue a nuestro país en el corto plazo, marcando un nuevo capítulo en la creciente presencia de vehículos eléctricos del gigante asiático en la región.

El nuevo X9 EREV podría desembarcar en la Argentina

En una clara muestra del rumbo que toma la movilidad eléctrica en China, XPENG, uno de los fabricantes más innovadores del país, presentó ante el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) la nueva versión EREV (vehículo eléctrico de rango extendido) de su monovolumen X9, hasta ahora disponible únicamente con motorización 100% eléctrica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El registro ante el organismo estatal marca el paso previo a su homologación comercial. De acuerdo con la documentación oficial, el nuevo X9 EREV conserva la distancia entre ejes de 3160 mm, pero crece levemente en largo hasta 5316 mm, manteniendo 1988 mm de ancho y 1785 mm de alto. Pesa 2750 kilos y puede alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.

El SUV chino con 1400 km de autonomía que podría desembarcar en la Argentina Su sistema de propulsión combina un motor naftero turbo de 1.5 litros y 110 kW (148 CV), cuya función no es mover el vehículo, sino recargar la batería cuando el nivel de energía baja. La batería, provista por CALB Tech, ofrece una autonomía eléctrica de unos 450 km, mientras que la autonomía total combinada supera los 1400 km, según el ciclo de pruebas CLTC, estándar chino que suele arrojar valores más optimistas que los europeos o estadounidenses.

El presidente y CEO de la compañía, He Xiaopeng, confirmó en su cuenta de Weibo que el X9 EREV será un modelo global, actualmente en fase de validación en más de 20 países, 330 ciudades y 20 millones de kilómetros de pruebas. “Queremos que sea un automóvil familiar grande de siete asientos verdaderamente confiable”, destacó el ejecutivo.

En el interior, el modelo conserva el estilo tecnológico de la versión eléctrica, con una pantalla central de 17,3 pulgadas, un tablero digital de 10,25″ y una pantalla trasera 3K de 21,4″. Incluye además asistencia XPILOT 2.5, con sistemas avanzados de conducción como frenado autónomo, control de carril, visión 360° y detección de punto ciego.

autos-china-va Su sistema de propulsión combina un motor naftero turbo de 1.5 litros y 110 kW (148 CV), cuya función no es mover el vehículo, sino recargar la batería cuando el nivel de energía baja. Aunque XPENG aún no comunicó los precios del nuevo EREV, la gama eléctrica actual del X9 se vende en China entre 359.800 y 419.800 yuanes (unos u$s50.000 a u$s57.800). La producción se realizará en la planta de Guangzhou, con lanzamiento previsto para el cuarto trimestre de 2025. En línea con el auge de los eléctricos de autonomía extendida, una tendencia que también lideran marcas como Li Auto y Seres, XPENG busca ofrecer una alternativa intermedia para conductores que quieren sumarse a la electrificación sin preocuparse por la autonomía. Con la expansión de las automotrices chinas hacia América Latina, no se descarta que la marca llegue a la Argentina en el corto plazo, marcando un nuevo capítulo en la creciente presencia de vehículos eléctricos del gigante asiático en la región.