Elecciones 2025: para la Cámara Nacional Electoral, la Boleta Única de Papel tuvo un "debut exitoso"

Luego del desarrollo de las elecciones legislativas, desde el organismo destacaron el nuevo sistema aplicado por primera vez.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) destacó el desarrollo de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado domingo. En ese sentido, remarcó un buen debut de la Boleta Única de Papel , mecanismo utilizado por primera vez en el país.

"La Boleta Única de Papel superó las expectativas . Desde el año 2007 se impulsa su implementación, que garantiza la oferta electoral , pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y permite la libertad de elección de la ciudadanía", destacaron desde la CNE.

La BUP debutó con gran nivel de aceptación en las elecciones legislativas 2025 , según los comentarios de votantes, candidatos y dirigentes políticos. Las opiniones favorables se multiplicaron en las primeras horas de votación , aunque persisten algunas dudas sobre el desempeño del nuevo sistema electoral en el recuento de votos después de las 18.

En general, los sufragantes coincidieron en que la BUP es ágil, rápida para votar, reduce gastos y hasta más ecológica , porque se utiliza menos papel. Los detractores indican que la tipografía es muy pequeña, que se mezclan los partidos y que le falta un espacio específico para el voto en blanco.

Al momento de votar, el uso de las lapiceras para marcar los casilleros no fue inconveniente, aunque algunos recomendaron llevar los lentes para los que tiene dificultad para leer de cerca.

Para realizar el dobles de la boleta correctamente, se destacó que las autoridades de mesa explicaron y ayudaron. Pero además, en algunos centros de votación instalaron pantallas para ver antes de ingresar al cuarto oscuro, con videos tutoriales para votar correctamente.

¿Cómo funciona la Boleta Única de Papel?

La BUP incluye en un solo documento toda la oferta electoral del distrito correspondiente, y será entregada al votante por la autoridad de mesa. Su formato está regulado por el Decreto 1049/24, que establece su tamaño y permite distribuir en ella todos los datos requeridos por el Código Electoral Nacional.

La misma está compuesta por distintos casilleros donde se diferencian las categorías y las listas presentadas. Dependiendo del distrito, hay más o menos categorías, debido a que algunos eligen solo diputados y otros diputados y senadores. También hay más o menos listas, dependiendo las que se presenten.

No obstante, en cada mesa hay un afiche con la oferta electoral completa para el conocimiento de la ciudadanía.

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluye a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes pueden elegir entre dos opciones:

Marcar una opción para votar la lista completa .

. Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales.