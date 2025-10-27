Scott Bessent anunció un acuerdo entre EEUU y China para evitar nuevos aranceles







El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que las negociaciones con China permitieron cerrar un "acuerdo marco" para evitar la imposición de aranceles adicionales del 100% a los productos chinos.

EEUU y China alcanzaron un acuerdo marco para evitar la imposición de aranceles adicionales del 100% sobre los productos chinos, según las declaraciones del secretario del Tesoro Scott Bessent. De esta manera, allanaron el camino para un posible acuerdo comercial que será discutido entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping a finales de esta semana.

La primera escala del tour asiático de Donald Trump El avance se produjo durante la primera etapa de la gira diplomática de una semana de Trump por Asia con el objetivo de aliviar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, tras semanas de acciones escalatorias que ambos países se impusieron mutuamente.

Trump libra una guerra comercial contra el gigante asiático. Trump inició su tour por Asia con el objetivo de aliviar las tensiones con China. "Creo que hemos alcanzado un marco significativo para que los dos líderes se reúnan el próximo jueves y que se eviten los aranceles", afirmó Bessent en declaraciones a la cadena estadounidense ABC desde Kuala Lumpur, en Malasia. El secretario del Tesoro no dio detalles del acuerdo alcanzado, pero indicó que habrá "algún tipo de aplazamiento" sobre los controles a la exportación de tierras raras anunciados por Pekín. Estos minerales que posee China en gran cantidad fueron uno de los motivos principales de las tensiones comerciales entre las dos potencias.

Por su parte, el representante chino para Comercio Internacional, Li Chenggang, confirmó un "consenso preliminar" entre los dos países en el ámbito comercial durante los contactos mantenidos en Malasia, según recogen medios chinos.

Ahora todas las miradas están puestas en la esperada reunión entre Trump y el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur este jueves, la cual ya está marcada por dudas sobre si realmente se llevará a cabo.

eeuu-china.jpg Las fricciones entre ambos países aumentaron luego de que EEUU ampliara su lista negra de exportaciones sobre productos chinos. Depositphotos Tensiones entre EEUU y China: reestricción en las exportaciones Las fricciones entre ambos países aumentaron rápidamente en septiembre después de que EEUU ampliara su lista negra de exportaciones para restringir significativamente el acceso de más empresas chinas a la tecnología estadounidense, mientras que China intensificó sus propios controles de exportación sobre minerales de tierras raras. De esta manera, la ampliación de las restricciones de Beijing sobre estos minerales críticos, de los cuales China tiene un papel casi monopólico en el procesamiento, llevó a Trump a prometer nuevos aranceles del 100 % a las importaciones chinas, que originalmente debían entrar en vigor en noviembre.