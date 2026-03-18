La marca de autos que sorprende y lidera el consumo eficiente de combustible + Seguir en









Un reciente estudio reordena el mapa de la eficiencia automotriz y deja a un histórico referente en segundo plano, en medio de una transición marcada por la electrificación.

El consumo de combustible en los vehículos de Honda marca el pulso del parque automotor estadounidense

La Environmental Protection Agency (EPA) publicó su esperado informe anual y dejó una conclusión que sacudió a la industria: Honda se convirtió en el fabricante con mejor promedio de consumo de combustible en el mercado automotor de Estados Unidos.

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De acuerdo al Automotive Trends Report 2025, la marca japonesa registró una media de 9,11 litros cada 100 kilómetros, posicionándose como líder entre los fabricantes que aún dependen de motores de combustión e híbridos, dejando afuera a las firmas 100 % eléctricas.

Hyundai y Kia completan el podio de consumo eficiente Detrás del líder aparecen Hyundai y Kia, con promedios de 9,47 y 9,67 l/100 km, respectivamente. Más atrás, Toyota comparte posición con BMW y Nissan, todos con 9,74 l/100 km.

En el otro extremo del ranking figuran Ford, General Motors y Stellantis, penalizados principalmente por su fuerte presencia en el segmento de SUV y camionetas.

El rol decisivo de la electrificación El documento también subraya un cambio estructural: 13 de los 14 principales fabricantes mejoraron su eficiencia en los últimos años. La clave está en la incorporación de tecnologías electrificadas, como híbridos y eléctricos enchufables.

Aun así, cuando se excluyen estos sistemas, Honda, Toyota y Nissan siguen destacándose por mantener consumos relativamente bajos en vehículos con motores tradicionales, lo que refuerza su capacidad de optimización mecánica. honda-marca-mas-eficiente-consumo-medio-combustible_4_1000x563 De acuerdo al Automotive Trends Report 2025, la marca japonesa registró una media de 9,11 litros cada 100 kilómetros, posicionándose como líder entre los fabricantes que aún dependen de motores de combustión e híbridos, dejando afuera a las firmas 100 % eléctricas. Los datos preliminares del año en curso anticipan una posible reconfiguración. BMW, Toyota y Hyundai aparecen como candidatos a superar al actual líder, que habría registrado un leve incremento en su consumo promedio. Este escenario refleja una industria en plena transformación, donde la eficiencia ya no depende exclusivamente de motores térmicos más refinados, sino de la integración inteligente de soluciones electrificadas. En este contexto, la competencia por liderar el consumo eficiente sigue abierta y cada vez más condicionada por el avance hacia la movilidad eléctrica.