Honda Motor de Argentina inició en Campana la producción de su primer cuatriciclo nacional

El modelo Honda TRX420FM apunta al trabajo rural y al uso todoterreno. Gran parte de la producción tendrá destino de exportación, con foco en Brasil.

El corte de cintas marcó el inicio de la línea de fabricación de los nuevos cuatriciclos en la planta de Honda en Campana. Participaron, entre otros, Yoshitaka Hoshino, embajador de Japón en Argentina; Keiji Inoue, presidente de la filial local, junto a Hiroyuki Yasunaga, vicepresidente de la compañía; y Sebastián Abella, intendente de Campana

Honda Motor de Argentina inició hoy la producción local de cuatriciclos en su planta de Campana , en la provincia de Buenos Aires. La compañía incorporó así un nuevo segmento a su esquema productivo nacional con la fabricación del modelo Honda TRX420FM, un vehículo concebido principalmente para tareas productivas y uso en terrenos exigentes.

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La decisión marca un hito para la operación local de la automotriz japonesa , ya que representa el primer cuatriciclo fabricado en el país por la compañía que hace 48 años está en la Argentina . La iniciativa forma parte de una estrategia industrial orientada a ampliar la oferta de vehículos utilitarios, con especial foco en actividades rurales y productivas.

El proyecto se apoya en una inversión superior a u$s24 millones destinada a la instalación de una línea de producción exclusiva dentro del complejo industrial de Campana. Esa línea se integra al esquema actual de la planta, que ya cuenta con tres líneas de producción de motocicletas.

La incorporación de este nuevo proceso productivo permite ampliar el alcance industrial de la operación local y consolidar el rol de la planta dentro de la estructura regional de la compañía.

Keiji Inoue, presidente de Honda Motor de Argentina, señaló: El inicio de la producción local de cuatriciclos marca un paso muy relevante para nuestra operación en Argentina, ya que nos permite ingresar por primera vez en este segmento con fabricación nacional, diversificando nuestro portfolio productivo y respondiendo a una demanda creciente tanto del mercado local como regional”.

Al acto de inicio de la producción de cuatriciclos en la planta de Campana también asistieron autoridades de la compañía, representantes institucionales y funcionarios locales.

Entre los presentes estuvieron Hidenobu Nishida, vicepresidente de Honda Amazonia; Santiago Pogliano, director de Administración de Honda Motor de Argentina; Hiroyuki Yasunaga, vicepresidente de la filial local; y Yoshitaka Hoshino, embajador de Japón en Argentina.

También participaron Sebastián Abella, intendente de Campana; Sergio Pignanelli, delegado regional de SMATA en Zárate; y Carlos Gutierrez, secretario general de la seccional Campana del sindicato.

Inouse amplió: “Esta inversión refleja la confianza de Honda en el potencial productivo del país y en el trabajo que venimos desarrollando desde hace casi 50 años en Argentina. Apostamos a seguir creciendo con una mirada de largo plazo, incorporando nuevas tecnologías, fortaleciendo nuestra competitividad y ampliando nuestra capacidad industrial”.

Capacidad productiva y empleo

Con la puesta en marcha del proyecto, la planta alcanzará una capacidad de producción de hasta 10.000 cuatriciclos anuales. La cifra posiciona a la instalación como un nodo relevante dentro del esquema de producción regional de la marca.

La ampliación industrial también tuvo impacto en el empleo. Para acompañar el nuevo proceso productivo, la compañía sumó alrededor de 100 trabajadores a su dotación. Esa incorporación representa un aumento superior al 10% del personal de la planta.

La estrategia industrial también apunta a fortalecer la cadena de valor local mediante el trabajo con proveedores nacionales y el desarrollo de capacidades técnicas asociadas a la producción de este tipo de vehículos utilitarios.

En paralelo, la compañía proyecta que una parte significativa de la producción tendrá destino exportador. El principal mercado objetivo será Brasil (adonde hoy exporta el 90% de la producción que se realiza en Campana), uno de los mayores consumidores de vehículos todoterreno en la región.

Una planta clave dentro de la operación local

El establecimiento de Campana constituye el principal complejo industrial de Honda en el país. La planta se encuentra emplazada sobre un predio de 142 hectáreas y cuenta con 68.000 m2 cubiertos destinados a procesos productivos, logística y administración.

En total, el complejo emplea a más de 1.100 trabajadores y concentra las operaciones industriales de la marca en Argentina.

Honda Cuatriciclos Producción TRX420 6 La producción ya está en marcha, el 90% se exportará a Brasil Prensa Honda

El establecimiento opera con tecnología industrial orientada a mantener estándares internacionales de calidad y eficiencia productiva. Además, la planta funciona con energía renovable, en línea con los objetivos ambientales globales de la compañía vinculados a la reducción de emisiones y al desarrollo de procesos productivos más sustentables.

La nueva línea de cuatriciclos se integra a ese esquema industrial con equipamiento específico para el ensamblado del modelo utilitario.

Un mercado que gana terreno

El lanzamiento de la producción local se apoya en un mercado que muestra señales de expansión. En los últimos años, la demanda de vehículos utilitarios livianos experimentó un crecimiento impulsado por la necesidad de soluciones de movilidad versátiles y adaptables a diferentes actividades productivas.

En ese escenario, el cuatriciclo comenzó a consolidarse como una herramienta que conecta movilidad y productividad. Su capacidad de desplazarse en terrenos complejos y su facilidad operativa lo transforman en un vehículo funcional para tareas rurales, actividades agropecuarias, logística en campos y operaciones vinculadas al turismo rural.

La versatilidad del vehículo también favorece su adopción en distintos entornos productivos, donde se valora la posibilidad de utilizarlo tanto para transporte interno como para tareas operativas en superficies irregulares.

En el ámbito agropecuario, por ejemplo, el cuatriciclo permite recorrer grandes extensiones de terreno de forma rápida y eficiente, con costos operativos relativamente bajos frente a otros tipos de vehículos.

Ese conjunto de factores explica la expansión gradual de este tipo de unidades dentro del mercado regional.

El TRX420FM: un modelo pensado para el trabajo

El modelo elegido para la producción local es el Honda TRX420FM, un cuatriciclo diseñado para cumplir funciones utilitarias en entornos exigentes.

El vehículo se caracteriza por una mecánica robusta, estructura resistente y configuración orientada a facilitar su mantenimiento. Esas cualidades resultan especialmente valoradas por usuarios que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo en contextos productivos.

La estabilidad en distintos tipos de terreno y la capacidad operativa en condiciones complejas constituyen algunos de los atributos centrales del modelo.

La propuesta apunta a usuarios que priorizan confiabilidad mecánica, bajo costo operativo y facilidad de uso, variables que suelen tener mayor peso que otros factores en el segmento de vehículos utilitarios rurales.

honda--1.5-millones-de-motos-producidas.jpg Hace poco se había llegado a la unidad 1.500.000 desde que se inauguró la planta en 2011. En 2025 se fabricaron 150.000 unidades en Campana, este año esperan superar esa cifra

Las primeras unidades producidas en la planta de Campana comenzarán a comercializarse en el mercado local a partir de abril a través de la red oficial de concesionarios de la marca.

El precio sugerido para el modelo se ubica en torno a u$s11.500, lo que posiciona al vehículo dentro de un rango competitivo en el segmento de cuatriciclos utilitarios.

La idea es que se transforme en multi uso

La iniciativa se inscribe dentro de una trayectoria de casi cinco décadas de presencia de Honda en el país. La compañía inició sus operaciones y desde entonces desarrolló una estructura productiva centrada principalmente en motocicletas.

Para Viviana Daleoso, gerente de Relaciones Institucionales de Honda Motor de Argentina, el nuevo modelo tiene potencial para consolidarse como una herramienta clave dentro de distintos entornos productivos. La ejecutiva definió al cuatriciclo como “un caballo de batalla” y señaló que la compañía busca posicionarlo como un vehículo multiuso dentro del mercado local.

En ese marco, la empresa decidió reforzar su presencia en Expoagro, una de las principales exposiciones agroindustriales del país que se desarrolla en San Nicolás de los Arroyos. El evento reúne cada año a productores, empresas del sector y proveedores de tecnología vinculados al agro.

La participación en ese ámbito apunta a acercar el producto a usuarios del sector rural, uno de los públicos prioritarios para la compañía.

Honda Cuatriciclos Producción TRX420 2 Cuatriciclos Honda TRX420FM en la línea de producción de la planta de Honda Motor de Argentina en Campana, donde la compañía inició la fabricación nacional de este modelo orientado al trabajo rural y al uso todoterreno Prensa Honda

Por su parte, Diego Coelho, gerente senior comercial de Honda Motor de Argentina, destacó el impacto laboral del proyecto industrial. El ejecutivo señaló que la puesta en marcha de la nueva línea implicó la incorporación de alrededor de 100 trabajadores, destinados específicamente a la producción de cuatriciclos.

La ampliación del plantel responde al crecimiento del volumen productivo previsto para los próximos años y forma parte de la estrategia de la compañía para consolidar su presencia industrial en el país.

Daleoso, remarcó la estrategia comercial que la compañía proyecta para el nuevo segmento. “También es clave abrir nuevos mercados, en el horizonte tanto en el país como en la región. Buscamos que el cuatriciclo no se vea como algo recreativo o solo vinculado al turismo”, afirmó.

Desde Honda explicaron que actualmente la marca tiene presencia fuerte en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, además de mercados como Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En este último caso, Coelho señaló, "el uso se vincula especialmente con actividades productivas como la industria vitivinícola, donde el vehículo resulta útil para desplazarse en terrenos de montaña". También mencionó la demanda en destinos turísticos como San Carlos de Bariloche p San Martin de los Andes.

“En Mendoza, por ejemplo, la producción vitivinícola lo emplea mucho. Y a nivel regional queremos abrir nuevos escenarios y llegar a más países del continente, sin descuidar a Brasil, donde los cuatriciclos tienen gran demanda”, concluyó Coelho.