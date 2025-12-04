Marcellus Puig, CEO de VW, reclamó competitividad para exportar: "Una planta no se sostiene solo con el mercado local" Por Ariel Basile + Seguir en









El presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina evaluó que 2025 fue un buen año para la compañía, aunque advirtió que la competitividad sigue siendo el principal desafío. Reclamó una reducción de la carga impositiva para sostener las exportaciones y anticipó que 2026 será un “año puente” hacia el lanzamiento de la nueva Amarok en 2027.

El presidente y CEO de Volkswagen Group, Marcellus Puig.

El presidente & CEO, Volkswagen Group Argentina, Marcellus Puig consideró que 2025 fue un buen año para el mercado y para la marca, y se mostró optimista respecto al 2026. No obstante, reclamó reformas impositivas para mejorar la competitividad de la producción, en especial para sostener el foco exportador. "El mercado local no alcanza para que una planta sea sustentable", afirmó.

Puig dialogó con un grupo de medios, entre ellos Ámbito, y si bien afirmó estar conforme con el 2025, dejó entrever un dejo de preocupación por el cierre con una leve caída. "El mercado interno terminará con un crecimiento del orden del 50%, la producción en volúmenes similares al 2024 y las exportaciones van a ser la única variable con caída, del 10 al 12%, principalmente por la mayor competencia en el mercado de Brasil, la falta de acuerdos internacionales que nos permitan un mejor acceso a los mercados y la falta de competitividad", dijo Puig.

El CEO de Volkswagen espera un 2026 en que la producción se ubique en los mismos niveles de 2025. "En el mercado interno vemos un avance del orden del 7% y en exportaciones estamos analizando el dato, dado que la performance exportadora está condicionada a una mejora en la rebaja de la carga impositiva y receptividad de nuestros mercados de destino", añadió.

En ese marco, respecto a las exportaciones, señaló que la baja también se debe a la aparición de marcas chinas en Brasil, que compiten contra los productos nacionales. "Y es fundamental trabajar la competitividad, el gobierno bajó el Impuesto País, pero seguimos importando alrededor del 13% de impuestos, cuando otros países exportan 0% y Brasil un 7%", reclamó.

En esa línea, mencionó que "hay receptividad del Gobierno", aunque el 70% de la carga responde a tributos provinciales y tasas municipales, aunque son menos optimistas en Volkswagen respecto al diálogo con la administración bonaerense. "Un proyecto industrial se sostiene con la exportación", reiteró Puig, quien resaltó la inversión de u$s580 millones para fabricar la nueva Amarok en Pacheco, producción que comenzará en 2027. Por eso, el 2026 será "un año puente" en la fábrica bonaerense, dado que opera con un menor volumen desde que se discontinuó el SUV Taos (ahora se importa desde México) y se prepara la terminal para la llegada de la nueva pick up, que tendrá versión híbrida.

"Esa falta de competitividad sin dudas fue clave para discontinuar Taos", mencionó Puig, si bien el principal problema fue la falta de espacio para alojar dos modelos de volumen. Financiación, electrificación y lanzamientos: la estrategia 2027 de Volkswagen Volkswagen terminará el año con cerca de 100 mil unidades vendidas, con tres modelos en el top ten y liderazgo en SUVs y en el segmento premium con Audi. "Hoy el principal driver no es el precio, es la financiación", remarcó el CEO de la automotriz, quien mostró alivio por la baja de tasas de las últimas semanas. También destacó que "todos los lanzamientos tendrán versiones electrificados desde 2027, con foco en híbridos". Respecto a la competencia de productos chinos, Puig consideró que los cupos de ingreso de eléctricos sin aranceles ponen un tope, pero que la experiencia de Brasil demuestra que la curva de crecimiento luego se estanca. "La competencia es buena, pero tiene que ser sana. Hay que tener un pie industrial acá: reglas de juego iguales y aranceles iguales", remarcó. Puig destacó que la marca Volkswagen tuvo cinco lanzamientos, Ducati cuatro y Audi tres. "Somos la región con mayor crecimiento a nivel global contra el 2024. Sudamérica un 16% y Argentina un 55%".

