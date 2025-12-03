Cuáles son los nuevos autos que llegarán con el cupo de híbridos y eléctricos habilitado para 2026

El Gobierno confirmó la asignación de 50.000 unidades con arancel extrazona cero para el año próximo. Entre los 71 modelos habilitados, domina el origen chino, aunque también habrá estrenos de marcas japonesas y europeas.

Cuáles son los vehículos que debutan y cómo quedó la lista de espera.

La Secretaría de Industria y Comercio terminó de definir, tras más de 45 días de análisis , cómo se repartirá el cupo de autos híbridos y eléctricos que podrán entrar durante 2026 con la exención del 35% de arancel extrazona . La demanda volvió a superar cualquier pronóstico: hubo casi 136.000 solicitudes , pero sólo 50.000 consiguieron un lugar.

El esquema habilitará el ingreso de 71 modelos pertenecientes a 32 marcas , aunque varias son submarcas o líneas derivadas de compañías ya presentes. El dato que marca tendencia es la abrumadora presencia de unidades fabricadas en China , reflejo del peso que ese país tiene hoy en producción de bajo costo y en plataformas electrificadas capaces de ubicarse debajo del tope de u$s16.000 FOB establecido por el programa.

De las 50.000 unidades aprobadas , unas 19.280 quedaron en manos de terminales con presencia industrial local, mientras que otras 30.720 fueron para importadores. Sin embargo, incluso en el segmento “local”, la mayoría también tiene ADN chino: se estima que más de 14.000 vehículos provienen de ese origen, como los Ford Territory , los Leapmotor C10/B10 y los Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV . Las excepciones llegan desde Europa y Corea , con modelos como el Fiat 600 Hybrid , Citroën eC3 , C4 Hybrid y Renault Arkana Mild-Hybrid .

Del lado de los importadores, la historia es similar: salvo 1.099 unidades de Suzuki y Volkswagen provenientes de Japón y Alemania, el resto - 29.621 autos- serán chinos. En total, más de 43.000 vehículos , es decir el 86% del cupo , tendrán sello de fabricación en China.

Aunque buena parte del listado repite nombres de la licitación anterior, el cupo 2026 trae incorporaciones de peso y algunos estrenos que llaman la atención por origen, configuración o posicionamiento.

El Ford Territory , fabricado en China, será uno de los híbridos que ampliará la oferta local dentro del cupo 2026.

Dentro de las generalistas conocidas, Suzuki incorporará el Swift Hybrid y el Across, una versión del Toyota RAV4 pero con insignia de Suzuki. Es uno de los casos más curiosos: Toyota traerá su RAV4 híbrido por fuera del cupo, ya que supera el límite de u$s16.000 FOB. La comparación entre ambos precios promete ser un capítulo aparte.

En cuanto a Volkswagen, se habilitó el ingreso del ID.3, el eléctrico que la marca presentó en 2022 pero nunca llegó a comercializar en el país. Será importado por una autopartista (Ramseramse SA) y sólo contará con 6 unidades, lo que hace pensar que su destino no será el mercado minorista.

id3 El Volkswagen ID.3, el eléctrico compacto de la marca alemana, ingresará en una partida limitada de apenas seis unidades.

El grupo Stellantis incorporará los Leapmotor B10 Reev y C10 Reev, dos SUV de segmentos B y C equipados con sistemas eléctricos de rango extendido que prometen autonomías cercanas a 1.200 km. También aumentará su disponibilidad del Fiat 600 Mild-Hybrid.

El avance chino: Zhidou, Forthing, ArcFox, Skywell y más

Las mayores novedades llegan, una vez más, desde China. Entre ellas:

Zhidou Rainbow : un citycar ultracompacto con apenas 27 CV , que entra justo en los mínimos técnicos del programa (más de 20 CV y 400 kg sin batería).

Forthing (submarca de Dongfeng ): desembarcará con tres modelos, entre ellos el llamativo MP4 Hybrid , un MPV de tres filas, formato hoy casi inexistente tras el auge de los SUV.

ArcFox y Skywell , representadas por el grupo Belcastro , ampliarán la oferta con SUV compactos y grandes. El ArcFox T1 y el Skywell HT-i son los focos fuertes del portfolio.

Xpeng y Soueast también debutarán. El Soueast S07, un SUV grande que sorprende por ubicarse bajo el umbral de u$s16.000, es uno de los casos más curiosos de la lista.

45-scaled El Zhidou Rainbow, un citycar ultracompacto de 27 CV, se convierte en uno de los modelos más particulares habilitados por el cupo.

La “lista negra” y la reasignación del remanente

Este año quedaron en el camino 9.856 unidades que habían sido adjudicadas pero no lograron cumplir con los requisitos técnicos o de precio. Entre los que llamaron la atención está la caída del cupo de 5.006 autos de Volt SRL, que había prometido traer el Enoreve ME5 híbrido enchufable. Hubo otros tropiezos: Leapmotor C10 para Stellantis, Alfa Romeo Junior de Belcastro y el Hyundai Inster, entre varios más.

Ese remanente obligó a una reasignación contrarreloj, porque los vehículos deben ingresar antes del 31 de enero. Las firmas que pudieron garantizar disponibilidad inmediata fueron:

Forthing (26 unidades)

Haval (800)

Changan (400)

Chery (1.187)

DFSK (461)

Importador independiente de Volkswagen (3 unidades)

BYD (1.596)

ArcFox y BAIC (3.622)

Bestune y Skywell (1.788)

Lista de espera para 2026: quiénes están mejor posicionados

Para evitar otra ola de renuncias, el Gobierno ya confeccionó una lista de espera de 85.677 unidades pertenecientes a 51 modelos. Si durante 2026 aparecen cupos vacantes, los primeros en ser convocados serán: