Tesla le prepara el camino al Roadster: cuánto cuesta reservarlo y cuándo se va a conocer el modelo definitivo

La automotriz volvió a aceptar pedidos para su deportivo de segunda generación, que se va a presentar el 1 de octubre, después de casi una década de demoras.

La reserva exige US$5.000 con tarjeta y otros US$45.000 mediante transferencia bancaria dentro de los diez días posteriores.

Un gran avance para un modelo que los fanáticos esperan hace años. Tesla reabrió las reservas de la segunda generación del Roadster , el deportivo eléctrico que la empresa presentó por primera vez en 2017 y que todavía no llegó al asfalto . Para asegurarse su lugar, los interesados deben comprometer US$50.000 , aunque el pago se divide en dos etapas.

Tesla todavía no informó el precio final del vehículo, las especificaciones definitivas ni una fecha precisa de inicio de las entregas. La página oficial del modelo mantiene algunas de las cifras comunicadas originalmente, pero la automotriz prepara una nueva presentación para revelar los datos de la versión que va a llegar a producción.

El proyecto acumula casi nueve años de demoras desde su anuncio. El prototipo que se mostró en noviembre de 2017 había generado grandes expectativas por sus prestaciones, pero la producción prevista para 2020 nunca comenzó y el lanzamiento se postergó en varias oportunidades. Ahora, parece que el modelo por fin va a ver la luz.

El esquema establece un desembolso total de US$50.000 . Tesla solicita primero US$5.000 mediante tarjeta de crédito y posteriormente otros US$45.000 a través de una transferencia bancaria . Ese segundo pago debe hacerse dentro de los diez días posteriores al primer desembolso. La empresa indica que el importe es totalmente reembolsable.

El mecanismo es similar al que usó Tesla cuando abrió las primeras reservas en 2017 . En ese momento también se solicitaban US$50.000 para la reserva estándar, mientras que la denominada Founders Series requería un pago inicial de US$250.000. La diferencia es que ahora los compradores vuelven a comprometer dinero sin conocer todavía el precio definitivo del auto de producción.

Tesla había anunciado originalmente un precio de alrededor de US$200.000 para el Roadster, pero esa cifra no se puede tomar como el valor definitivo. La empresa todavía no confirmó cuánto va a costar la versión que será presentada en octubre y tampoco informó cuánto podrían aumentar las variantes o paquetes opcionales.

Qué se sabe de la presentación del 1 de octubre

Tesla anunció que presentará el nuevo Roadster el 1 de octubre de 2026. El evento llega después de años de cambios en el proyecto y de sucesivas postergaciones desde el anuncio original de 2017. Elon Musk confirmó la fecha y se espera que la compañía dé todos los detalles sobre el modelo durante esa presentación.

El nuevo modelo también está vinculado con SpaceX, otra firma dirigida por el magnate. Durante los últimos meses, Musk anticipó que el deportivo podría incorporar tecnología aeroespacial mediante un paquete especial.

Una de las características mas llamativas es un sistema de propulsión basado en gas frío que usaría pequeños propulsores para modificar el comportamiento del vehículo.

Musk declaró que ese sistema podría mejorar la aceleración, la frenada y la capacidad para tomar curvas. También habló de una demostración en la que el automóvil podría elevarse o quedar suspendido durante unos segundos. Pero estas características todavía no están confirmadas.

Las prestaciones que Tesla había prometido para el deportivo

Cuando presentó el prototipo en 2017, Tesla había anunciado cifras que lo ubicaban en el segmento de los deportivos eléctricos de mayor rendimiento. La empresa había señalado una aceleración de 0 a 100 km por hora en 1,9 segundos, una velocidad máxima superior a 400 km/h y una autonomía de más de 965 kilómetros.

La página actual de Tesla elevó la autonomía anunciada hasta 1600 kilómetros y mantiene la aceleración de 1,9 segundos, además de una velocidad máxima superior a 400 km/h. La configuración anunciada contempla tracción integral y cuatro plazas.

Tesla diseñó el vehículo con un techo de cristal que puede guardarse en el baúl, una característica pensada para permitir una experiencia de conducción descapotable sin abandonar la estructura del deportivo.

El proyecto, de todos modos, todavía tiene que atravesar la etapa que no pudo completar desde su presentación inicial: pasar de un prototipo a un vehículo fabricado en serie. La propia demora modificó el contexto tecnológico del mercado eléctrico y dejó abiertas dudas sobre cuáles de las cifras anunciadas hace casi una década se mantendrán.

Un modelo que vuelve a las reservas antes de llegar a producción

La reapertura de las reservas convierte al Roadster en uno de los proyectos más antiguos pendientes de Tesla, convirtiéndose en casi una leyenda urbana para los fanáticos del segmento.

La primera presentación fue en 2017, cuando la automotriz había previsto comenzar la producción en 2020. Desde entonces, el lanzamiento se retrasó varias veces y ningún ejemplar de esa segunda generación fue entregado.

Ahora, Tesla vuelve a aceptar depósitos de US$50.000 para asegurar uno de los eléctricos más potentes de la historia, mientras mantiene pendientes tres datos centrales: cuánto va a costar finalmente el modelo, cuáles serán sus especificaciones de producción y cuándo van a empezar finalmente las entregas.