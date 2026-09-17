Tesla: qué pasa si no me abre las puertas y cómo salir del auto

Esta marca tiene sistemas eléctricos de apertura, pero también cuentan con mecanismos manuales de emergencia para salir del vehículo ante una falla.

Aunque las puertas de Tesla funcionan mediante controles eléctricos, los vehículos incorporan mecanismos de liberación manual para situaciones de emergencia.

Los vehículos de Tesla se caracterizan por utilizar sistemas de apertura de puertas diferentes a los de muchos autos tradicionales. En lugar de una manija convencional, algunos modelos cuentan con botones eléctricos que accionan el mecanismo de apertura desde el interior.

Esto puede generar dudas sobre qué sucede si el vehículo pierde energía, la batería presenta una falla o el sistema eléctrico deja de funcionar. Sin embargo, Tesla incorpora mecanismos de apertura manual de emergencia que permiten abandonar el habitáculo incluso cuando los controles eléctricos no responden.

En condiciones normales, las puertas se abren desde el interior mediante un botón ubicado en el panel de la puerta . Al presionarlo, se activa el sistema eléctrico que libera el mecanismo y permite abrirla.

Si el sistema eléctrico no funciona, la puerta no necesariamente queda bloqueada. Los Tesla cuentan con una liberación manual de emergencia , aunque su ubicación y funcionamiento dependen del modelo específico.

Por este motivo, es importante que los propietarios conozcan previamente dónde se encuentra el mecanismo de emergencia de su vehículo. Tesla advierte que utilizarlo de manera habitual puede afectar componentes de la puerta, por lo que debe reservarse para situaciones en las que la apertura eléctrica no sea posible.

¿Cómo abrir manualmente las puertas de un Tesla?

En los asientos delanteros, determinados modelos incorporan una palanca o mecanismo de liberación manual ubicado cerca del control eléctrico. Al accionarlo, se puede liberar la puerta sin depender de la alimentación eléctrica del vehículo.

En las puertas traseras, el procedimiento puede ser diferente. En algunos Tesla, el mecanismo manual se encuentra detrás de una cubierta o en una zona menos visible, por lo que no siempre resulta evidente para una persona que nunca utilizó el sistema.

La ubicación exacta cambia según el modelo y el año del vehículo. Por eso, ante una emergencia, es recomendable consultar el manual del propietario para identificar el mecanismo correspondiente antes de intentar forzar una puerta.

¿Qué hacer si el Tesla queda sin batería y estoy adentro?

Una pérdida de energía no significa automáticamente que los ocupantes queden encerrados. Los vehículos están diseñados con sistemas de emergencia que permiten utilizar determinadas funciones esenciales aunque exista un problema con la alimentación eléctrica principal.

Si una puerta no responde al comando habitual, la prioridad es mantener la calma y utilizar el mecanismo de liberación manual correspondiente a esa puerta. No se debe intentar romper componentes ni ejercer una fuerza excesiva sobre el sistema.

En una situación de emergencia en la que los ocupantes no puedan salir por sus propios medios, se debe solicitar asistencia de emergencia. Conocer previamente los mecanismos de apertura manual puede resultar fundamental, especialmente para pasajeros que no están familiarizados con el funcionamiento de un Tesla.