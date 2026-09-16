Tesla Roadster: cuándo se presenta y qué se sabe del deportivo eléctrico que promete revolucionar el mercado

La empresa prepara la presentación del nuevo Roadster para octubre, casi una década después de mostrar por primera vez su deportivo eléctrico.

El Tesla Roadster de segunda generación será presentado el 1 de octubre de 2026, tras años de demoras y promesas sobre sus prestaciones.

Tesla finalmente puso fecha para uno de los lanzamientos más esperados de su historia. La compañía presentará el nuevo Tesla Roadster el 1 de octubre de 2026 , casi nueve años después de que Elon Musk mostrara por primera vez el proyecto de este deportivo eléctrico.

El modelo llega después de múltiples postergaciones y con la expectativa de convertirse en uno de los vehículos más extremos desarrollados por la empresa. Musk volvió a elevar las expectativas al anticipar que el Roadster será capaz de “sorprender” al público , mientras todavía quedan por confirmar varios detalles de su versión definitiva.

La presentación oficial del Tesla Roadster está prevista para el 1 de octubre de 2026 . La fecha fue comunicada por Musk a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por distintos medios especializados y agencias internacionales.

El anuncio tiene especial relevancia porque el deportivo eléctrico fue presentado originalmente en 2017 y estaba previsto que llegara al mercado varios años atrás. Desde entonces, Tesla modificó sus planes y fue retrasando tanto la producción como las fechas previstas para su lanzamiento.

El evento se realizará en Waco, Texas , cerca de las instalaciones de SpaceX en McGregor, según reportes que también señalan que algunos titulares de reservas recibieron invitaciones. La ubicación alimentó nuevamente las especulaciones sobre la posible incorporación de tecnología desarrollada junto a la compañía aeroespacial.

Qué se sabe de las prestaciones del Tesla Roadster

El Roadster fue concebido como un superdeportivo eléctrico de altas prestaciones. Entre las cifras anunciadas originalmente se encuentran una aceleración de 0 a 60 mph en alrededor de 1,9 segundos, una velocidad máxima superior a 250 mph y una autonomía proyectada de aproximadamente 620 millas.

Otra de las características que generó mayor expectativa fue la posibilidad de contar con un sistema asociado a SpaceX, con propulsores de gas frío destinados a mejorar determinadas prestaciones del vehículo. Sin embargo, este elemento continúa siendo uno de los puntos que deberán confirmarse en la presentación definitiva.

La gran incógnita es cuánto de aquellas promesas realizadas en 2017 llegará finalmente al modelo de producción. Después de casi una década de desarrollo, Tesla deberá mostrar no solo el diseño final, sino también qué prestaciones son reales y cuándo comenzarán las entregas.

Por qué el Tesla Roadster genera tanta expectativa

El nuevo Roadster ocupa un lugar particular dentro de la historia de Tesla. El primer modelo de la compañía fue precisamente un Roadster, producido entre 2008 y 2012, por lo que la nueva generación representa el regreso de un nombre que fue fundamental en los primeros años de la marca.

A diferencia de los modelos orientados al mercado masivo, el deportivo fue planteado desde el comienzo como una demostración de las posibilidades de la propulsión eléctrica aplicada a un vehículo de altas prestaciones. Su objetivo es competir desde otro segmento y mostrar hasta dónde puede llegar la tecnología de Tesla.

Ahora, el desafío será transformar las promesas acumuladas durante años en un producto concreto. La presentación de octubre permitirá conocer finalmente el diseño definitivo, las especificaciones actualizadas y los planes de producción, aunque todavía no está claro cuánto tiempo habrá que esperar para verlo en las calles.